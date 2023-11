ASSE - L’oeil de Denis Balbir : « Une bonne remise à plat pour ne pas rentrer dans le rang »

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

« Si on pouvait parler d’accidents après le Paris FC (0-1) et Auxerre (2-5), c’est désormais difficile de créditer cette thèse suite à la nouvelle défaite de l’ASSE – la deuxième de suite à domicile – face au Pau FC (1-2). C’est une contreperformance importante qui renvoie à l’importance des absents. Si on pensait que Sainté pouvait faire sans Gautier Larsonneur et Dylan Batubinsika après Angers, on se rend compte que ce n’est pas si facile… Avec eux, ça va mieux. Sans eux, c’est plus difficile. Ce n’est pas une coïncidence.

« On ne peut pas se cacher derrière l’arbitrage »

Alors que je pensais que le match en Coupe face à Bourg-Péronnas donnerait des signes de révolte et relancerait l’ASSE dans une bonne dynamique à domicile, le match de Pau m’a fait mentir. Pourtant, en ayant vite ouvert le score, Saint-Etienne avait les cartes en mains. Tout s’est retourné en trois minutes. Sans être inquiétant, c’est quand même problématique pour la course à la montée à l’heure où Laval continue son petit bonhomme de chemin, qu’Angers est bien placé, que Guingamp revient et qu’Auxerre ou Grenoble sont toujours là… On ne peut pas se cacher derrière l’arbitrage. Sans une bonne remise à plat, Saint-Etienne rentrera dans le rang.

« Je n’ai pas compris le remplacement de Moueffek »

Sur ce match, je n’ai pas compris la sortie trop rapide d’Aïmen Moueffek, qui réalisait un plutôt bon match. Je suis toujours surpris de voir que ce joueur n’a pas sa chance plus régulièrement et sur un laps de temps plus long. Contre Pau, je n’ai pas compris son remplacement. Pour moi, ce n’était pas nécessaire ni bien senti. Après, peut-être que Laurent Batlles savait ou voyait des choses qui nous ont échappé…

Pour finir sur une note positive quand même, il faut noter le troisième but en deux matchs de Gaëtan Charbonnier, qui, pour le coup, retrouve vraiment la confiance. C’est positif dans le sens où Ibrahima Wadji ne reviendra pas à la compétition avant un petit moment et que Sissoko est un peu en panne. Du fait de sa blessure et de son âge, on pouvait avoir des doutes sur sa capacité de revenir à son meilleur niveau. Ça commence et c’est plutôt positif pour les Verts ! Après, marquer des buts, c’est bien. Il faut aussi gagner des matchs…»

