ASSE – L'oeil de Denis Balbir : « Wadji ou Bamba ? Batlles préfère avoir ce genre de problèmes »

« Samedi, l'ASSE a renversé Guingamp (3-2) sur la fin dans un Geoffroy-Guichard en feu. C'est une belle victoire. Si on veut être tâtillon, on peut se dire que Saint-Etienne n'est qu'une équipe à réactions mais il faut le faire d'être mené deux fois au score, revenir deux fois et finalement l'emporter sur le fil. Quand d'autres n'arrivent pas à réagir, les Verts le font... Et avec une belle qualité de jeu en prime.

Après l'accident de Metz et le nul ramené de Rodez, c'est une vraie belle performance pour Saint-Etienne. Une défaite aurait pu faire replonger l'ASSE dans le doute mais là les Verts sont repartis vers leur challenge de fin de saison. Un challenge qui est de terminer le plus haut possible même si la montée en Ligue 1 n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, Laurent Batlles a une belle équipe. Il y a un élan collectif, une rage de vaincre et un public à nouveau derrière ses joueurs. Dans la préparation de la saison prochaine, c'est bien d'être en mesure d'amorcer une dynamique.

L'an prochain, l'ASSE devrait compter parmi les favoris de Ligue 2 et la lutte s'annonce acharnée. Malheureusement pour Saint-Etienne, peut-être qu'un grand club comme le FC Nantes va chuter et rejoindre Metz ou Bordeaux, Sochaux, Caen et Guingamp comme autant de de prétendants à l'élite. Dans une Ligue 2 qui promet d'être encore très relevée l'an prochain, tous les bons signaux renvoyés actuellement doivent bien rester à l'esprit des décideurs stéphanois.