Equipe de France - L'oeil de Denis Balbir : « J'ai envie d'être confiant avant le crunch face aux Anglais »

« L'équipe de France s'est qualifiée pour la troisième fois de suite pour les quarts de finale de la Coupe du Monde en battant la Pologne (3-1). Ce que fait Didier Deschamps à la tête de cette équipe est extraordinaire. Même si on a l'impression que ça va être difficile, lui et ses joueurs font en sorte que les Bleus soient au rendez-vous. Après 2014 et 2018, ils sont encore au rendez-vous en 2022.

Pourtant, comme face au Danemark, la première période de l'équipe de France fut très compliquée. S'il n'y avait pas eu le double sauvetage de Lloris et de Varane, la Pologne aurait ouvert le score et ce n'était plus du tout le même match. Cette équipe tricolore a aussi la baraka. Cette chance que l'on provoque par le talent.

« Le successeur de Giroud est déjà là et il marque des buts de PlayStation »

Face à la Pologne, Olivier Giroud a battu le record de buts de Thierry Henry (52 réalisations). C'est exceptionnel compte-tenu de son histoire et de sa trajectoire mais ce but est presque éclipsé par le doublé de Kylian Mbappé. Sans faire de l'anti-Giroud, on se dit qu'il serait allé chercher ce record de toute façon. Si ce n'était pas là, ça aurait été au match suivant ou à celui d'après... Par contre, les buts marqués par Mbappé à Szczesny viennent eux d'un autre monde. On connait déjà l'identité de celui qui délogera Giroud dans trois ou quatre ans et il marque des buts de PlayStation. Kylian Mbappé s'est remis tous les supporters de l'équipe de France dans la poche. Son Mondial est aussi une super publicité pour le PSG. Cela efface tous ses petits caprices des derniers mois.

Sur ce huitième de finale, j'ai aussi envie d'appuyer sur le repositionnement réussi d'Antoine Griezmann. Le joueur de l'Atlético est l'un des tous meilleurs de ce Mondial. Même s'il ne marque pas de buts, la France lui doit aussi beaucoup. Dans l'ombre, son rôle est incroyable... Comme celui d'Adrien Rabiot, qui a su faire oublier la fâcherie de 2018 et les absences de Pogba et Kanté dans le cœur du jeu. Le potentiel est là et le onze de départ est aujourd'hui trouvé.

« Tant que les Giroud, Mbappé, Griezmann ou Dembélé sont là... »

Si l'équipe de France est bien partie, le vrai gros test est encore à venir avec cet affrontement samedi prochain face à l'Angleterre. Croisons les doigts pour que tous nos titulaires continuent d'être en bonne santé et en super forme. Tant que les Giroud, Mbappé, Griezmann ou Dembélé sont là, tous les espoirs sont permis pour ces Bleus.

Personnellement, j'ai envie d'être optimiste avant ce « crunch ». Pour moi, la France et l'Angleterre ont des forces et des faiblesses similaires : une attaque impressionnante et une défense perfectible. Même si je ne suis pas un fervent supporter d'Harry Kane et que je trouve le parallèle qu'on fait avec Olivier Giroud est hors de propos, il faut lui reconnaître des statistiques. Autour de l'attaquant de Tottenham, on a des Rashford, des Sterling, des Foden, que les Français de Premier League connaissent bien. Je m'attends à un match animé car, derrière, les Three Lions auront aussi du mal à tenir Mbappé et Giroud. Sur le papier, c'est équilibré mais l'équipe de France est tellement remarquable actuellement qu'on ne peut qu'être confiant... »