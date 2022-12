Equipe de France – Le bilan de Denis Balbir : « Mbappé s'est réconcilié avec les Français »

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

« L'année de l'équipe de France a commencé avec quelques doutes : une Ligue des Nations ratées, une préparation du Mondial chaotique avec des blessés ... pour finir sur une finale de Coupe du Monde assez folle où les Bleus sont passés proches de la troisième étoile. Cela restera une bonne année pour la France.

Cela montre combien Didier Deschamps est un sélectionneur exceptionnel, qu'Antoine Griezmann - dans un nouveau rôle - peut être un joueur fabuleux, qu'Hugo Lloris - bien que malheureux dans les séances de tirs au but - est toujours un très grand gardien capable d'exploits. Cette année, c'est aussi celle qui aura permis à Olivier Giroud de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.

« Beaucoup de sélections se seraient écroulées, pas nous »

Collectivement, individuellement, la France a presque tout réussi. Avec les forfaits de N'Golo Kanté, de Paul Pogba, de Karim Benzema, de Christopher Nkunku ou encore de Lucas Hernandez lors du premier match face à l'Australie, on avait des craintes. On a tenu bon. Notamment au milieu de terrain où on a pu compter sur un grand duo Rabiot – Tchouaméni durant la compétition. Si beaucoup d'autres sélections se seraient écroulés suite à ces coups du sort, cela n'a pas été notre cas et on a confirmé le titre de 2018 avec cette finale en 2022. Bravo à Didier Deschamps et au staff d'avoir su bâtir un groupe aussi fort.

L'autre bonne nouvelle de cette année, c'est que Kylian Mbappé a signé sa réconciliation avec la France et son public de par son Mondial réussi et ses 8 buts en Coupe du Monde. Après le penalty raté contre la Suisse, l'affaire des droits d'image, il a retiré toutes les ombres au dessus de sa tête. Cette année 2022 aura ramené les Français derrière leur meilleur joueur. Mbappé n'a que 24 ans et encore tout le temps de nous enchanter. Sur cette Coupe du Monde où il finit meilleur buteur (8 réalisations), il a confirmé le statut qu'il tenait au niveau de la planète football.

« Une Coupe du Monde encore porteuse d'espoir pour la France »

Cette Coupe du Monde 2022 est encore porteuse d'espoir pour la France qui dispose quand même un sacré vivier avec les Camavinga, Kolo Muani et consorts. Le bilan est, à mes yeux, au dessus des espérances. Là où on s'était fixé pour objectif de rejoindre le dernier carré, les Bleus sont allés plus loin en nous faisant vibrer jusqu'à la 120ème minute d'une finale de rêve contre l'Argentine. Le fait d'écrire une nouvelle ligne au palmarès s'est joué sur un coup de dés... Pour moi, la seule véritable ombre au tableau de l'année des Bleus, c'est cette première mi-temps de la finale ».