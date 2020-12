FC Barcelone – Le bilan de Denis Balbir : « Ce Barça n'est plus une équipe qu'on aime »

« Le FC Barcelone qu'on a vu en début de saison ne ressemble plus en rien à l'équipe qu'on a aimé. On ne se reconnaît plus dans cette équipe. Le jeu léché à base de passes courtes de l'époque des Xavi – Iniesta n'existe plus. Il y a moins de courses, un milieu moins travailleur que par le passé, moins de talent tout simplement. Même Lionel Messi peine à exister dans ce marasme.

Depuis le traumatisme estival face au Bayern (2-8) et l'arrivée de Ronald Koeman, le FC Barcelone se cherche. Bien sûr, le Barça est encore au rendez-vous des huitièmes en Ligue des Champions et demeure un grand club européen mais on ne rêve plus, on ne s'émerveille plus par le jeu. De l'extérieur, on a du mal à s'intéresser. Même s'il y a de grands noms dans cette équipe, même s'il y a une histoire et un palmarès pas si lointain, le Barça est retombé dans une forme d'anonymat au sein des grands clubs, supplantés par d'autres formations au jeu plus intéressant.

« Le Barça est actuellement en pleine mutation »

Le Barça est actuellement en pleine mutation. Il migre vers une autre philosophie, moins romantique, plus pragmatique. Beaucoup de joueurs sont ressortis du FC Barcelone vidés. Je pense notamment à Ivan Rakitic, qui s'est perdu en Catalogne pour finalement retrouver le sourire au FC Séville. J'ai aussi une pensée pour Antoine Griezmann, dont la greffe tarde toujours à prendre alors qu'il est essentiel à l'équipe de France.

Pour moi, le FC Barcelone doit se poser les bonnes questions et les prochaines élections présidentielles seront sans doute l'occasion. Une page doit se tourner. Est-ce que Ronald Koeman était le bon choix ? J'ai le sentiment qu'on fait du réchauffé... Dans l'idéal, il faudrait repartir sur un projet nouveau. Même si le Barça doit passer par une ou deux années de transition, il est temps de changer profondément les choses, de bâtir un nouveau puzzle avec de nouveaux joueurs correspondant davantage à la philosophie. Il ne s'agit plus d'empiler les joueurs et faire du bricolage au cas par cas... »