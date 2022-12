FC Barcelone – Le bilan de Denis Balbir : « Ce qui s'est passé en C1 est une humiliation »

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

« Oui, le FC Barcelone a réussi sa première partie de saison en Liga et s'affiche en tête du classement mais il y a vraiment le gros point noir de la Ligue des Champions qui colle une pression monstrueuse à Xavi. Plus qu'un raté, le fait de sortir deux années de suite dès la phase de groupe de C1 est une humiliation pour ce Barça. C'est d'autant plus le cas que les Blaugranas avaient réalisé un gros Mercato cet été pour retrouver les phases finales.

« Pas encore d'alarme pour le Barça mais... »

Le FC Barcelone a misé sur Robert Lewandowski pour être sa nouvelle star. Avec le Polonais, la greffe a pris directement en Liga mais ce fut un peu plus compliqué en Coupe d'Europe. Après avoir longtemps été habitué à évoluer dans un style au Bayern Munich, Lewandowski avait sans doute besoin de plus de temps d'adaptation qu'il n'en a eu. La difficulté du groupe du Barça a fait le reste et il s'est retrouvé en échec trois fois : deux fois contre son ancien club, une fois à Milan dans le match « bascule » de ce groupe.

La Ligue des Champions était un objectif important du FC Barcelone. Ce nouvel accident de parcours fait vraiment tâche. Est-ce que le fait d'être leader de Liga peut compenser ce raté ? Pour les Socios, ça permet d'atténuer un peu la déception mais l'élimination est loin d'être digérée et le Barça devra être impeccable sur le début d'année 2023. Je ne pense pas qu'une nouvelle saison blanche sera pardonnée... Même si Xavi, de par son passé, est important pour le club et l'institution, cela peut vite devenir difficile pour lui. Aujourd'hui, il n'y a pas encore d'alarme mais il faudra suivre ce qui va se passer à la reprise ».