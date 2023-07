FC Nantes – L'oeil de Denis Balbir : « Difficile de viser plus haut que le maintien avec cet effectif »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

« Ce lundi, à l'heure de réaliser cette chronique (9 heures), le FC Nantes n'avait encore signé aucun joueur même si les arrivées de Ronaël Pierre-Gabriel (latéral droit, 25 ans) et Lamine Diack (milieu, 22 ans) étaient attendues. Le club ligérien était le seul de Ligue 1 à ne pas avoir entamé ses emplettes à moins de quinze jours de la reprise. Et ce alors que la vente de Ludovic Blas à Rennes a déjà été entérinée depuis plusieurs semaines. Comme souvent, les Canaris ont pris du retard sur la concurrence...

« On peut accorder le bénéfice du doute à Aristouy »

Chez les supporters, on ressent aujourd'hui beaucoup de pessimisme sur la saison à venir. A titre personnel, j'attends de voir. Oui, Nantes s'est sauvé difficilement sur la dernière journée en 2022-23 et on aurait préféré voir sur le Mercato davantage de signaux pour se rassurer. Beaucoup d'observateurs voient aujourd'hui le FC Nantes parmi les candidats déclarés au maintien. Même s'il est difficile de porter un jugement avant le début du championnat, c'est aussi mon cas. Il est compliqué de viser plus haut que le maintien avec cet effectif en l'état. Le FC Nantes a perdu son meilleur joueur sans le remplacer et paraît affaibli. Après, il y a un nouveau projet qui se met en place avec un nouveau coach. On peut lui laisser le bénéfice du doute.

Etant un fervent défenseur d'Antoine Kombouaré et de son travail, j'ai été agréablement surpris par la manière dont Pierre Aristouy a su, en l'espace de quatre matchs, changer la dynamique pour sortir in-extrémis le club de la zone rouge. Désormais, il va avoir la latitude pour travailler et mener son propre projet. On parle de quelqu'un du sérail, qui veut faire une place à la formation nantaise. Le FC Nantes est quand même un club qui a fourni beaucoup de talents au football français et qui - espérons-le - en fournira encore. Ce qu'on peut espérer de cette intersaison qui paraît un peu morne sur le papier, c'est que les Canaris retrouvent certaines valeurs et une identité de jeu plus nantaise. Bien évidemment, tout ça est conditionné à la présence de quelques tauliers pour bien encadrer cette jeunesse. Aujourd'hui, on n'en est pas encore au stade de l'inquiétude. Il faudra attendre les premiers matchs pour savoir s'il y a lieu de tirer la sonnette d'alarme ou non.

« Le plus embêtant est de voir la fuite des cadres »

Le plus embêtant est de voir la fuite des cadres. En plus de Ludovic Blas, Alban Lafont et Andrei Girotto sont sur le départ. Cela fait également suite au départ d'Andy Delort (même si on ne peut pas parler d'une véritable perte puisque l'aventure de l'attaquant n'avait jamais réellement commencé sur les bords de l'Erdre). Forcément, quand on voit le nombre de joueurs d'expérience qui partent, on se dit que la saison peut devenir compliquée. Il y a quelques semaines encore, on parlait d'une prolongation de Girotto. Aujourd'hui, il s'apprête à s'envoler pour le Golfe. Peut-on parler d'un joueur qui était en fin de cycle ou en fin de carrière ? Je ne pense pas... C'est quand même embêtant de voir Nantes continuer à s'affaiblir. Désormais, le signal doit venir de la direction avec des arrivées importantes pour remplacer ces départs. Les dirigeants doivent savoir ce qu'ils veulent : trembler à chaque rencontre ou se doter d'un effectif pour jouer une place entre 12 et 15 ».

