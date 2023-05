FC Nantes - L'oeil de Denis Balbir : « Du mal à voir le RC Lens à Auxerre le couteau entre les dents »

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

« Le FC Nantes s'est incliné à Lille samedi (1-2) en livrant l'un de ses meilleurs matchs depuis longtemps. Les Canaris ne sont pas encore en Ligue 2 mais ils vont devoir gagner et leur maintien dépendra d'une seule équipe : l'AJ Auxerre. Comme on pouvait s'en douter, le RC Strasbourg a validé son maintien le week-end dernier à la Meinau contre le PSG (1-1). Il n'y avait pas vraiment de suspense tant l'équipe de Frédéric Antonetti paraissait difficile à rattraper mais c'est désormais acté. Tout va donc se jouer sur deux matchs : Nantes – Angers et Auxerre – Lens. Le RC Lens n'a plus rien à jouer vu que la deuxième place est assurée et il faudra jouer son rôle d'arbitre à fond. Est-ce que les joueurs vont le faire ? Quand on lit les journaux internationaux, il ne se passe pas un jour sans qu'on parle d'Openda ou d'un autre au Milan AC ou ailleurs... Si on peut compter sur le meilleur entraîneur de Ligue 1 Franck Haise pour garder tout le monde sous pression : on a beau faire tous les discours qu'on veut, cela n'empêchera pas certains joueurs d'être au téléphone avant et après les matchs pour organiser leurs vacances d'été avec leur famille. Ce qui m'inquiète pour Nantes, c'est que j'ai du mal à voir le RC Lens se déplacer à l'Abbé-Deschamps le couteau entre les dents. On ne peut pas blâmer les Sang et Or, c'est humain d'avoir un moment de déconcentration quand on a donné autant d'énergie sur la saison...

« Nantes peut encore se sauver in-extrémis au goal-average »

Ce scénario que l'on pouvait craindre, c'est toute la complexité de ces dernières journées où il y a des clubs qui jouent leur survie et d'autres qui n'ont plus d'objectifs particuliers. Nantes – Angers, cela doit aussi être un match des extrêmes dans la motivation. Pour les observateurs, ce type de duel à distance est toujours embêtant. Quel que soit le scénario, on va essayer de voir qui ne joue pas le jeu, qui est réellement motivé. Malgré certaines déclarations pour faire plaisir aux supporters (Abdelli) et même si certains considèrent qu'il s'agit d'un derby, qu'on ne me fasse pas croire que le SCO - qui est déjà condamné - va faire le forcing pour quitter la Ligue 1 sur une victoire en entraînant Nantes dans sa chute. Angers jouera surement son match mais de là à avoir le supplément d'âme qu'il n'a pas eu pour sauver sa peau...

Face à Lille, Nantes a quand même retrouver quelques couleurs. Des couleurs qui me laissent à penser que les Canaris peuvent gagner ce dernier match à la Beaujoire même s'ils n'ont plus remporté le moindre match de Ligue 1 depuis février. La chance de l'équipe de Pierre Aristouy est qu'elle a un meilleur goal-average qu'Auxerre et que les Icaunais ne pourront pas s'en tirer avec un nul contre Lens. Cette saison, il est possible qu'on voit un grand club comme Nantes se sauver in-extrémis au goal-average et le FC Metz priver Bordeaux de Ligue 1 au goal-average. Ce serait assez fou mais c'est pourtant le scénario que je vois sur cette 38ème journée.

Reste que si rien ne change, on se dirige vers une Ligue 2 qui ressemble de plus en plus à une Ligue 1 bis. Imaginez si Nantes descend, on peut se retrouver avec l'ASSE, les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes en même temps dans cette division ! Heureusement qu'il y aura un retour à la normale avec trois montées possibles (deux promus, un barragiste). Trois grands palmarès du foot français en même temps en Ligue 2, tous avec une étiquette de favori collé sur le front et quasiment l'obligation financière de remonter dès l'an prochain, avec en plus des clubs comme Sochaux, Guingamp ou Caen prêts à jouer les troubles fêtes, vous voyez le tableau ? Il y aurait une sacré dramaturgie. Sans faire injure à Angers, Troyes ou Ajaccio, ce ne sont pas des équipes qui manqueront beaucoup à la Ligue 1... A l'inverse du FC Nantes dont la descente appauvrirait encore un peu plus le championnat français ».

