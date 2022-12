FC Nantes - L'oeil de Denis Balbir : « J'espère que le match contre la Juve pourra quand même se jouer... »

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

« En février prochain, le FC Nantes doit théoriquement jouer son match de l'année face à la Juventus Turin. Théoriquement car il se passe aujourd'hui beaucoup de choses en Italie avec l'affaire du Prisme qui vaut bien des problèmes à la Vieille dame et a déjà poussé toute la direction de la Juve à la démission. Dans un premier temps, j'espère déjà que le match pourra se jouer. Ce serait dommage pour le FC Nantes et dommage pour le spectacle si la Juve se trouvait évincé de la Coupe d'Europe. Dommage mais pas complètement impossible. Même si ça qualifierait les Canaris pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, je ne pense pas qu'un seul supporter du FC Nantes souhaite passer de cette façon.

« La Juventus se retrouve systématiquement dans la colonne des faits divers »

Après, c'est quand même assez dingue de voir que la Juventus se retrouve systématiquement dans la colonne des faits divers. C'est malheureusement trop fréquent pour un seul club. Il y a quelques décennies, on a connu des affaires de paris sportifs, de dopage... Là, c'est une histoire de bilans comptables maquillés. En Italie, ça ne rigole pas !La Juve a été rétrogradé plusieurs fois, a perdu certains de ses titres et forcément elle peut craindre ce genre de sanction. Autant au niveau national qu'international où l'UEFA peut aussi choisir de l'exclure dans les sanctions de son fair-play financier. Il reste plus de deux mois avant le match et beaucoup de choses peuvent se passer.

« Paradoxalement, l'affaire du Prisme peut être une chance pour les Nantais »

Paradoxalement, je pense aussi que cette affaire peut être une chance pour les Nantais si le match se joue comme prévu en février. Même en difficulté, la Juve reste la Juve. Cela reste un grand d'Europe à attacher au tableau de chasse. Mais ce sera une équipe et un club qui peuvent arriver en C3 à la Beaujoire avec des doutes plein la tête. Pour Nantes, qui n'a rien à perdre, cela peut être une vraie chance d'écrire une nouvelle page de ses exploits européens. Il faut bien avoir à l'idée que l'Histoire ne retiendra pas que c'est une Juve en pleine crise mais bel et bien la Juventus Turin, grand nom du football italien, qui débarque (et tombe!) à la Beaujoire... »