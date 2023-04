FC Nantes - L'oeil de Denis Balbir : « Ludovic Blas crève l'écran »

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

« Sacrée semaine pour les Canaris entre la qualification pour la deuxième finale de Coupe de France en deux ans face à l'OL (1-0) et cette remontada sur Monaco dimanche (2-2) après avoir été menés de deux buts. Dans cette période, je suis content pour Antoine Kombouaré. Un coach qui est toujours resté debout malgré les polémiques. Hier son équipe lui a offert un point contre un candidat au podium. Un point très important dans la course au maintien. Car il ne faut pas se tromper sur la priorité de Nantes : d'abord sauver sa place dans l'élite même si la Coupe est le rendez-vous festif de cette fin de saison.

Point commun des deux matchs intéressants de Nantes contre Lyon et Monaco : la forme éblouissante de Ludovic Blas, auteur d'un but incroyable contre Lyon et qui a égalisé contre l'ASM. On ne peut évidemment pas résumer l'équipe à un joueur mais en ce moment, c'est vrai que Blas crève l'écran. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'Antoine Kombouaré a fait des pieds et des mains pour l'empêcher de partir à Lille l'été dernier. C'est l'homme de base de Nantes. C'est aussi l'un des techniciens les plus beaux à voir jouer en Ligue 1. C'est quelqu'un de décisif.

« Du mal à comprendre ce qui arrive à Delort »

Si j'aime saluer le public de la Beaujoire et que celui-ci a encore été extraordinaire cette semaine, j'ai aussi envie de parler des sifflets à l'égard d'Andy Delort. Je ne comprends pas ce qui se passe avec l'ancien Niçois. Delort était encore très performant avec le Gym il y a moins d'un an avant de complètement s'écrouler. J'ai du mal à comprendre comment il a pu tomber dans une telle morosité, dans un tel fatalisme à chaque fois qu'il rentre sur le terrain.

Pour moi, l'arrivée à Nantes pouvait lui permettre de s'épanouir. J'ai lu ses interviews récentes où il gardait le moral, assurant que les buts allaient revenir. Andy Delort souffre aujourd'hui du grand problème de l'attaquant qu'on met sur un piédestal quand il colle un triplé et qu'on traine dans la boue quand il reste muet plus de cinq matchs. Quand on suscite de l'attente à un poste exposé, c'est quelque part normal d'être sujet aux sifflets quand ça ne prend pas. Je comprends qu'il soit perturbé, déçu et frustré mais il ne tient qu'à lui de retourner le public. A l'instar d'Antoine Kombouaré, je ne m'inquiète pas pour lui. Je pense qu'il a la carrure et l'expérience pour réagir et s'accrocher. Tout va très vite dans le foot et qui dit qu'il ne marquera pas le but de la victoire en finale de la Coupe ? Le genre de but qui peut lui permettre de se racheter et de revenir porté en triomphe à Nantes... »