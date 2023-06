FC Nantes - L'oeil de Denis Balbir : « Malgré le maintien, la reconstruction s'annonce compliquée »

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

« Alors qu'en Ligue 2 on risque de descendre avec 45 points, le FC Nantes a finalement sauvé sa tête en Ligue 1 avec seulement 36 points grâce à sa victoire sur Angers (1-0) combiné à la défaite d'Auxerre contre une équipe lensoise à qui on peut dire merci d'avoir joué le jeu (3-1). Pour les Canaris, c'est extraordinaire. Pour ce public, c'est aussi une belle récompense après une saison de haut et de bas. Si Nantes était descendu, on aurait parlé de la « vérité du terrain ». Le plaisir de voir Nantes se maintenir, c'est la « vérité historique ». Sans vouloir manquer de respect à l'AJ Auxerre et aux relégués, Nantes aurait plus manqué à la Ligue 1 que les autres...

« Aristouy, je n'y croyais pas forcément »

Si on pouvait être circonspect de certaines décisions sur les dernières semaines, il faut reconnaître que le choix du président Kita de nommer Pierre Aristouy était le bon. L'éducateur a su insuffler quelque chose de nouveau. On l'a vu à Lille même si cela n'avait pas payé. On l'a encore ressenti sur ce match couperet contre Angers avec cette victoire libératrice. J'avoue que je n'y croyais pas forcément. Bravo à Pierre Aristouy d'avoir réussi sa mission.

Maintenant le FC Nantes doit penser à la suite. L'avenir des Canaris est assez flou. On ne sait pas qui sera le coach. Quelle sera l'équipe l'an prochain ? Nantes a besoin de se stabiliser pour ne plus vivre des fins de saison aussi stressantes que celle-ci ou celle d'il y a deux ans... Quand on sait que des pièces maîtresses de l'effectif comme Ludovic Blas ou Alban Lafont vont sans doute partir, cela situe l'ampleur du chantier. La parenthèse européenne est refermée, Nantes doit maintenant tout reconstruire. Ce sera compliqué.

La chance du FC Nantes par rapport à d'autres est d'avoir un pouvoir attractif : un beau stade, un grand public. J'espère que le président Kita aura la volonté de construire quelque chose, lui qui se plaint de n'être pas trop aidé au niveau des collectivités locales. Il faut que ce sauvetage inespéré serve de base pour reconstruire un projet plus serein. Ce qui est certain, c'est que les prochaines semaines vont être intéressantes ».

Pour résumer Maintenu en Ligue 1 de manière heureuse sur la dernière journée, le FC Nantes va désormais pouvoir s'atteler à reconstruire son projet pour la saison 2023-24. Denis Balbir revient sur le flou qui entoure les Canaris et leur avenir à rebâtir.

