FC Nantes - L'oeil de Denis Balbir : « Ne surtout pas être le dindon de la farce cette année »

« Samedi soir, le FC Nantes a complètement manqué sa finale de Coupe de France face à Toulouse (1-5). C'est terrible ce qui arrive aux Canaris. Le symbole de cette humiliation, c'est Alban Lafont. Le capitaine nantais s'est complètement troué face à son club formateur et a été à l'image de son équipe. C'est dommage de passer au travers d'une finale de la sorte mais Nantes n'a pas vraiment le luxe de pouvoir s'arrêter là-dessus. Il y a une réaction attendue, un maintien à aller chercher. Psychologiquement, il va falloir se relever de cette finale. Samedi, Nantes a déçu des milliers de supporters au stade et des millions de téléspectateurs devant leur télé.

« Ce n'est pas une catastrophe internationale de rater l'Europe pour Nantes »

Antoine Kombouaré va devoir trouver les mots pour panser les plaies. Les joueurs vont aussi devoir se remettre en question après un tel raté. C'est maintenant qu'on va voir s'ils ont de l'orgueil. L'entraîneur nantais avait déjà expliqué avant la rencontre que l'essentiel était le maintien. Il faudra des actes après les mots. Désormais, on peut oublier la Coupe et la qualification européenne. Même si c'est osé de le dire : ce n'est pas non plus une catastrophe internationale pour Nantes, qui était de toute façon trop fragile au niveau de son effectif pour espérer jouer sur trois tableaux.

Place à la course au maintien où il reste une place à prendre aux côtés d'Angers, Troyes et Ajaccio. Cela se jouera entre Auxerre, Strasbourg, Brest et donc Nantes. Aux vues du calendrier, on se dit que les Nantais ont un petit avantage sur leurs concurrents... A condition de bien aborder leurs confrontations directes. Ce qui n'était pas vraiment le cas ces derniers temps. Mais Nantes a l'expérience d'un sauvetage in-extrémis il y a deux ans et cela peut compter dans cette période compliquée. Il ne faut surtout pas être le dindon de la farce cette année.

« Pas simple de faire mieux qu'Antoine Kombouaré »

Si cette finale de Coupe de France fait mal à la tête, elle marque sans doute la fin de l'aventure d'Antoine Kombouaré sur le banc du FC Nantes. Le Kanak était déjà en fin de contrat et il ne fait plus guère de doutes que Waldemar Kita – qui était resté très sage avec son coach jusqu'à présent - ne le renouvellera pas. Après, est-ce que Kombouaré avait vraiment envie de rester ? Je n'en suis pas sûr non plus... Peut-être que lui aussi a envie de changer d'horizon.

Un nouveau cycle va se préparer avec un nouvel entraîneur et ce ne sera pas simple de faire mieux qu'Antoine Kombouaré. On parle quand même d'un coach qui a amené Nantes de la course au maintien à l'Europe en remportant un titre et en allant jusqu'à faire trembler la Juve. Oui, ce n'était pas la Juventus de Turin des années Del Piero mais quand même ! Il ne faut pas non plus tout balayé et occulter les joies qu'Antoine Kombouaré a amené lors des épopées en Coupes depuis deux ans.

Quand on regarde l'avenir au FC Nantes, on ne sait plus trop où on va. On ne sait pas qui va entraîner l'équipe l'an prochain, avec quel effectif ? On sait que Ludovic Blas, qui est le maître à jouer des Canaris, ne sera plus là et c'est déjà beaucoup ! La construction s'annonce des plus compliquées mais avant de penser à préparer la suite, il faut déjà se maintenir.

Un maintien qui passe par Brest dès ce mercredi. Certains peuvent penser que ce match arrive trop tôt après la finale, ce n'est pas ce que je pense. Après le cauchemar du Stade de France, c'est important de vite tourner la page pour ne pas trop gamberger. Il faut vite évacuer par le jeu l'expérience malheureuse de la finale. Il faut retrouver cette équipe de Nantes solidaire qui a su jouer de vilains tours à Lens, Lyon ou à la Juve cette saison...»

Pour résumer Denis Balbir est revenu sur le fiasco de la finale de Coupe de France perdue par le FC Nantes face au Toulouse FC (1-5). Notre consultant se projette déjà sur la fin de saison et espère que les Canaris seront en capacité de rester focus sur le maintien.

Alexandre Corboz

Rédacteur