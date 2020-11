FC Nantes – L'oeil de Denis Balbir : « Une usure dans le discours de Gourcuff »

« Le FC Nantes a bouclé sa semaine à trois matches par une défaite sur la pelouse de l'OM (1-3). Un revers qui fait suite à deux matchs nuls décevants face à Metz et Lens sur le même score (1-1). Au Vélodrome, les Nantais ont pris l'eau. En ce moment, les Canaris sont secoués, faibles psychologiquement et cela se ressent à la vue de leur classement (14e). Nantes a vraiment pris le réveil marseillais au pire moment pour eux.

Tous les clubs connaissent ce genre de période, le tout est de savoir se redresser. Là, le FCN va enchaîner deux matches à domicile face aux deux derniers que sont Strasbourg et Dijon. Il faudra gagner deux fois. C'est un tournant pour eux dans la suite du championnat. Cela peut aussi être décisif pour leur coach Christian Gourcuff.

« Gourcuff est encore l'homme de la situation »

Je ne pense pas que Nantes changera d'entraîneur avant la trêve de Noël. Les échéances sont trop rapprochées pour prendre ce risque. Après un an à Nantes, le discours de Gourcuff a l'air de moins bien passer. Il y a une usure visible, peut-être que certains joueurs en ont marre du côté professoral du Breton.

Christian Gourcuff fait partie des anciens à officier encore en Ligue 1. Cette génération de coach a aujourd'hui plus de mal à faire passer ses messages. Est-ce un problème d'adaptation par rapport à leur jeune effectif ? Est-ce un souci de fatigue ? Tout est possible... Personnellement, je suis de ceux qui pensent que tout n'est pas à mettre à la poubelle dans ce qu'a fait Nantes jusqu'à présent. Peut-être que les Canaris ont besoin d'un coup de jeune maintenant je reste persuadé que Gourcuff est encore l'homme de la situation pour négocier les prochains virages.

« Kolo Muani, le positif du moment à Nantes »

En ce moment, s'il faut voir du positif du côté de Nantes aujourd'hui, c'est vers l'éclosion de Randal Kolo Muani qu'il faut se tourner. Le FC Nantes a souvent été loué pour la qualité de sa formation. Comme ce fut le cas pour Lyon, Saint-Etienne ou encore Rennes. Par le passé, on a eu l'habitude de voir des générations entières sortir de la Jonelière. Cela contribuait à la fierté des supporters autour de l'équipe. Après quelques années de vaches maigres, à ne sortir que des milieux ou des défenseurs, les Canaris sont enfin en capacité de sortir un buteur. Les attaquants de valeur qui émergent en Ligue 1 se font de plus en plus rares. Ne brûlons pas les étapes avec Randal Kolo Muani. Il est prometteur mais ce n'est pas encore un crack ».