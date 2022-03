FC Nantes - LOSC / L'oeil de Denis Balbir : « Fonte, Armand... Un très mauvais exemple pour le fair-play »

Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

« Samedi, le LOSC a battu Nantes (1-0) à la Beaujoire mais ce qui a surtout fait parler sur ce match c'est le coup de sang de Sylvain Armand, coordinateur sportif des Dogues, descendu en bord de terrain pour s'expliquer avec le 4e arbitre après l'exclusion de Timothy Weah. Un deuxième coup de sang en peu de temps du dirigeant nordiste.

Alors déjà je vais peut-être surprendre mais je ne comprends pas en quoi le carton rouge de Weah est injustifié. On parle d'un tacle par derrière, potentiellement dangereux. Que je sache, les règlements prévoient bien une expulsion dans ce genre de cas... Je ne comprends pas le foin qui a été fait avec un capitaine qui veut quitter le terrain et trainer son équipe derrière lui. J'ai trouvé ça ridicule. C'est un très mauvais exemple pour le fair-play et la sportivité. Quand on a le brassard, comme c'est le cas de José Fonte, c'est n'importe quoi.

« Je ne comprends pas pourquoi les nerfs sont autant à fleur de peau à Lille »

Concernant Sylvain Armand, je l'ai connu en tant que joueur, je le connais toujours très bien : c'est un garçon charmant, un super gars avec qui il est facile de parler, de discuter et de rigoler. Sur le coup, je pense cependant qu'il est allé un peu trop loin. Je ne comprends pas pourquoi les nerfs sont autant à fleur de peau à Lille. Ce n'est pas une équipe qui lutte pour sa survie. Les Dogues sont bien présents dans la course à l'Europe (6e à quatre points du 4e et six du podium). Oui, il y a des objectifs élevés et le club nordiste ne fera pas aussi bien que l'an passé mais comment justifier ce genre de coup de sang ? Il n'y a pas matière à dégoupiller comme ça.

Alors oui, j'entends bien l'argument de certains comme quoi Sylvain Armand n'était pas dans son état normal après avoir appris la disparition d'un proche dans la journée. Cette situation, je l'ai aussi vécu. Le soir de la disparition de mon père, je devais commenter un match. C'était dur à vivre mais professionnellement il faut être en capacité d'avancer. Dans ces cas-là, il y a deux options : soit on renonce et on prend du temps pour soi afin de faire son deuil, soit on fait le job et on essaie de ne pas pêter les plombs. Ce n'est pas à moi de juger à quel degré Sylvain Armand était affecté. C'est bien trop personnel pour ça. Ce que je constate c'est que, partout où il est passé jusqu'à présent, il trainait l'image d'un dirigeant irréprochable. Image qu'il a sérieusement écorné sur le dernier mois de compétition. Je rappelle qu'il s'était déjà accroché avec Frédéric Antonetti face à Metz et que, là, il n'avait pas de circonstances atténuantes.

« J'espère que ça sera sanctionné lourdement »

Quand il y a un vent de contestation sur l'arbitrage, c'est quand même embêtant de voir que Lille est souvent dans le coup. Les dirigeants devraient être un peu plus mesurés. Ce ne serait pas du luxe qu'Olivier Létang reprenne ses joueurs et ses adjoints en main pour calmer. Ce qui se passe n'est bon ni pour le football français, ni pour le club. On a l'impression que du côté de la présidence lilloise, on rêve de faire comme Jean-Michel Aulas à une époque. Sauf que Jean-Michel Aulas a construit son club brique par brique, a fait beaucoup de bien au football français et qu'Olivier Létang n'a ni l'empreinte, ni la légitimité pour faire ça. Je trouve que du côté de Lille, on se donne trop de liberté. J'espère que ça sera sanctionné lourdement... »

La chronique LOSC - FC Nantes de Denis Balbir Si le LOSC a gagné samedi soir à la Beaujoire face au FC Nantes, Denis Balbir n'a pas apprécié l'attitude des Dogues suite à l'exclusion de Timothy Weah. Des excès qui inquiètent notre consultant face à des situations qui se répètent avec les Nordistes...

Alexandre Corboz

Rédacteur