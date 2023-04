FC Nantes - OL / L'oeil de Denis Balbir : « Bien malin celui qui pourra sortir un favori »

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

« Alors que le FC Nantes semblait être le favori de cette demi-finale de Coupe de France au moment du tirage, le rapport de force s'est bien rééquilibré avec l'OL. Il faut dire que les deux clubs ont connu des week-ends diamétralement opposés à trois jours du choc.

« Quand une polémique débouche sur une large défaite, cela prend davantage d'ampleur »

Avant Nantes – Reims (0-3), on a eu droit à une polémique autour de l'absence de Jaouen Hadjam. Polémique autour du choix d'Antoine Kombouaré de ne pas faire appel à un joueur refusant de rompre le jeûne du Ramadan. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Toujours est-il que quand une polémique débouche sur une large défaite, cela prend davantage d'ampleur. L'avenir nous dira si cet épisode peut créer une distance entre le coach et son équipe mais, à titre personnel, je ne crois pas pas. Pour moi, c'est davantage un accident de parcours avant un match qui était déjà dans toutes les têtes.

Après, les Canaris n'ont pas perdu contre n'importe qui. L'équipe de Reims dirigée par Will Still est l'une des révélations de la saison. Cela n'excuse pas tout mais cela peut être l'une des explications à cette large défaite. Même s'il n'y a pas de bon adversaire à prendre avant un match aussi important. Reims, ce n'était clairement pas la meilleure réception pour Nantes au moment de préparer l'OL. En même temps, l'OL n'avait pas non plus un déplacement facile et il est évident que cette victoire surprise sur le terrain du PSG (1-0) va faire un bien fou au moral. Maintenant ce n'est pas non plus parce que Lyon a battu Paris au Parc qu'il ne va pas retomber dans ses travers de fragilité trois jours plus tard...

« L'OL a un peu plus la pression du résultat »

Mercredi soir, ce sera un match entre deux entraîneurs amis (Laurent Blanc et Antoine Kombouaré), entre deux clubs qui ont soufflé le chaud et le froid cette saison, entre deux équipes irrégulières aux profils finalement assez similaires. Plus que jamais, cette demi-finale de Coupe de France va nous offrir une issue incertaine. Bien malin qui pourra dire quel est le favori de ce match. D'ailleurs on l'a vu en Ligue 1 où l'OL et Nantes ne sont jamais parvenus à se départager cette saison (0-0 puis 1-1).

De ces deux équipes qui sont capables du meilleur comme du pire, c'est peut-être l'OL qui a un peu plus la pression. A voir comment ils la digèreront. Les Lyonnais n'ont plus que la Coupe pour sauver la saison et ils seront vraiment gonflés à bloc. C'est vraiment leur porte de sortie pour retrouver l'Europe et limiter la casse cette saison. A Nantes, la pression du résultat n'est clairement pas la même. Avant de rêver d'Europe, les Canaris doivent d'abord assurer leur survie en Ligue 1. Ce match, c'est surtout du bonus pour eux... »