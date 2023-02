FC Nantes, Stade Rennais – L'oeil de Denis balbir : « Déçu pour Rennes, la marche était trop haute pour les Canaris »

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

« Jeudi soir, on a eu le droit à une soirée spectaculaire en Coupe d'Europe. Malheureusement, ça n'a pas tourné dans le bon sens pour les clubs français avec les éliminations de l'AS Monaco, du Stade Rennais et du FC Nantes, respectivement contre le Bayer Leverkusen, le Shakhtar Donetsk et la Juventus Turin. C'est une soirée amère qui fait retomber les clubs français dans leurs travers passés.

C'est d'autant plus pénible que je pense que Rennes et Monaco avaient les armes pour passer. Monaco, après sa victoire 3-2 en Allemagne, et Rennes face à son public avec un but à remonter. Les deux sont finalement sortis aux penaltys et on ne peut que regretter cette règle du but à l'extérieur qui aurait été bien utile aux Bretons. Je suis particulièrement triste pour le Rennes de Genesio même si, quand on rate autant de tirs aux buts en séance, on ne peut pas aller au bout...

« J'aurais aimé que Nantes tienne le suspense un peu plus longtemps... »

Pour le FC Nantes, battu à la Beaujoire par la Juventus Turin (0-3), la marche était simplement trop haute. Même si beaucoup font remarquer que ce n'est plus la grande Juve, c'était quand même un nom du football européen à sortir. Grisé par le match nul ramené d'Italie il y a une semaine, le public nantais a été formidable. Sur le terrain, malheureusement, ce fut plus compliqué. C'est même devenu impossible avec la double peine du carton rouge de Nicolas Pallois avant la 20ème minute. On peut parler de l'arbitrage européen et de sa sévérité parfois exagérée. Pour être poli, on va parler « d'expérience à vivre » pour le FC Nantes, qui redécouvrait l'Europe après une longue absence...

Bien sûr que cette lourde défaite est frustrante mais elle l'est surtout par rapport au match aller où Nantes nous avait fait rêver à l'exploit en tenant tête à la Vieille dame. Sur le retour, il n'y a pas eu photo et dans ce genre de matchs, ce sont souvent les grands joueurs comme Angel Di Maria qui font les différences. J'aurais aimé que Nantes tienne le suspense un peu plus longtemps dans cette partie mais bon...

« Curieux de voir ce que le Nice d'Ineos et de Digard va faire »

Désormais, à l'aune des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions et avant les phases finales de Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, la France n'a plus que deux représentants : le PSG – qui avance dans le brouillard avant son 8ème de finale retour face au Bayern Munich et va prier pour que Kylian Mbappé ne se blesse pas – et l'OGC Nice, qui va enfin connaître son adversaire en C4. Quand on voit le tableau, on est forcément triste et inquiet. On regrette encore plus la présence d'un OL, habitué à atteindre les huitièmes ou les quarts des compétitions européennes. Quand Lyon n'est pas là, on ne peut malheureusement compter sur personne d'autre que le PSG...

Malgré tout, dans ce marasme, je suis curieux de voir ce que le Nice d'Ineos va faire en Ligue Europa Conférence. Le Gym est en plein renouveau sous les ordres de Didier Digard et participe à une compétition qui est relativement ouverte. Et si Nice était le sauveur des clubs français en Europe cette saison ? »