Girondins de Bordeaux - Le bilan de Denis Balbir : « Une génération qu'on ne voyait pas venir »

« Bordeaux deuxième de Ligue 2 à la trêve, c'est pour moi une bonne surprise. En mai dernier, on les avait quitté dernier de Ligue 1, moribonds, avec des problèmes de partout et sans aucune certitude d'être encore en vie passé l'été … Le Mercato a également été très compliqué avec des recrues qui n'ont pu être inscrites que le dernier jour.

Après avoir enquillé tout ce qu'il ne fallait pas faire sous la présidence de GACP - King Street et avoir connu des débuts compliqués avec Gérard Lopez, Bordeaux revient de très loin. En Ligue 2, les Girondins ont vite repris les choses en main, en s'appuyant sur une génération de jeunes du Haillan qu'on ne voyait pas venir. L'équilibre est toutefois fragile et cette deuxième place tend à prouver que le club aquitain n'a pas non plus une marge folle dans cette course à la remontée. Je préfère toutefois être à leur place qu'à celle de l'ASSE, dernière de Ligue 2 et qui ne parvient pas à s'adapter.

« Bakwa, Mwanga... Des joueurs qui n'auraient sans doute pas eu leur chance à Bordeaux en L1 »

Je trouve que David Guion a bien réussi l'alchimie entre les jeunes et les moins jeunes. Au niveau de la mentalité, tout le monde est dans le moule et Bordeaux est en train de retrouver des couleurs. Le gros point positif c'est que les Girondins renouent avec leurs racines de club formateur, profitant du dynamisme d'une région qui sait produire de bons joueurs et où les clubs amateurs savent aussi être performants (Bergerac, Trélissac, Libourne...).

On dit souvent que la Ligue 2 est difficile pour les jeunes, qu'il faut des joueurs d'expérience, mais Bordeaux prouve le contraire en sortant de Dylan Bakwa, des Junior Mwanga... Des joueurs qui n'auraient sans doute pas eu leur chance si le club était resté en Ligue 1 et qui arrivent frais dans ce championnat. Ce sont de vraies belles découvertes ».