Girondins – Le bilan de Denis Balbir : «  Le ticket Gasset – Ben Arfa peut sauver la saison »

« Certains se demandent ce que Jean-Louis Gasset est allé faire aux Girondins. Je ne suis pas vraiment de ceux-là même si j'entends l'interrogation générale. Bordeaux, c'est quand même le flou complet. Depuis la vente par M6, ce qui s'y passe n'est pas très glorieux. Les actionnaires ne sont pas très présents ni visibles, le président nommé – Frédéric Longuépée – est en porte-à-faux avec les supporters, le club ne sait plus vraiment où il va dans le recrutement...

« Ce Bordeaux est bâti sur le court terme »

Cet été, les Girondins ont été perturbés par les atermoiements de Paulo Sousa. Il y a eu beaucoup de confusion autour du club jusqu'au passage par la DNCG. Je peux comprendre le dépit des supporters. Maintenant, il y a eu deux bonnes idées à Bordeaux : la nomination de Jean-Louis Gasset, motivé à l'idée de reprendre du service, et l'arrivée d'Hatem Ben Arfa pour amener un peu de folie dans le jeu. Le souci, c'est que le ticket Gasset – Ben Arfa n'est valable que sur du court terme. L'entraîneur n'est pas là pour construire sur la durée.

Parmi les satisfactions du début de saison, j'ai aussi envie de mettre en avant la sortie du placard de Paul Baysse mais je m'interroge sur la durée. Bordeaux, qui est un club du patrimoine du football français, navigue à vue. Forcément, c'est dur quand on repense aux années Jacquet, Girard, Fargeon, Tigana, Giresse, Laslandes, Dugarry, Lizarazu et j'en passe. Les Girondins sont un club générationnel et l'avenir ne s'annonce pas radieux. Sans doute que Gasset et Ben Arfa sauveront la saison et permettront peut-être à Bordeaux de finir entre la 8e et la 10e place mais ce qui les attend à l'avenir est pour moi un grand mystère ».