Juventus – L'oeil de Denis Balbir : « Cristiano Ronaldo à Manchester, c'est une belle histoire »

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

« Cristiano Ronaldo qui retourne à Manchester United, c'est l'autre mouvement fou de cet été 2021. C'est à la fois énorme, fabuleux, exceptionnel autant qu'une belle histoire. La conclusion hors norme du dossier d'un joueur qui est lui aussi hors normes. C'est aussi un mouvement très cohérent. Beaucoup plus que de le voir sous les couleurs de Manchester City sous Pep Guardiola.

Je n'ose pas imaginer ce qui se serait passé s'il avait signé chez l'ennemi. Certains supporters des Red Devils étaient déjà rouges de colère. Cristiano Ronaldo a été d'une classe énorme en signant dans son premier grand club hors du Portugal, celui qui l'a révélé au plus haut niveau avant qu'il ne devienne le joueur le plus cher du Monde en rejoignant Real Madrid en 2009. C'est une réponse exceptionnelle d'un joueur d'un professionnalisme rare, d'un amoureux du foot, de la compétition et des trophées. CR7, c'est aussi quelqu'un de très fidèle. Il ne se sentait plus très bien à Turin. Il aurait pu répondre à d'autres sirènes plus lucratives mais il a choisi Manchester United, avec une belle équipe mais surtout un projet de relance. Ce nouveau défi symbolise tout ce qu'est Cristiano Ronaldo.

« Manchester peut retrouver son lustre avec Cristiano »

Est-ce que Cristiano Ronaldo peut réveiller Manchester United qui n'est plus un cador européen depuis le départ de Sir Alex Ferguson ? Je le souhaite. L'arrivée du quintuple Ballon d'Or permet à Manchester de sortir de sa routine, de sortir de tous ses problèmes. Un joueur ne fait pas tout dans une équipe mais là, c'est Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas pareil. CR7 sait ce qu'il veut, fait aussi ce qu'il veut sur un terrain. Il va apporter à Manchester United une nouvelle fraîcheur, avec un nouveau vent d'ambition. Je suis persuadé qu'il peut être le facteur X qui transcendera les supporters et ses partenaires. Il va redonner vie à un club qui était devenu le numéro 2 dans sa ville... Je pense que Manchester peut retrouver son lustre avec Cristiano. »