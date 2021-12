LOSC – L'oeil de Denis Balbir : « Gourvennec a montré qu'il était capable »

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

« En tant que champion, le LOSC était attendu au tournant. L'été dernier, Lille a quand même perdu quelques éléments qui ont fait son succès. Je pense au gardien Mike Maignan ou à l'entraîneur Christophe Galtier. On savait que la transition serait complexe avec peu de renforts et des cadres déjà âgés comme José Fonte et Burak Yilmaz qui ont pris une année de plus. On l'a ressenti en Ligue 1 où les Dogues ont fait preuve d'irrégularité. En revanche, on ne peut que tirer son chapeau à Lille en Ligue des Champions.

Ce n'est jamais facile d'arriver en C1 sur un nouveau cycle, avec un nouvel entraîneur - Jocelyn Gourvennec - novice dans la compétition... Et malgré tout parvenir à conserver sa dynamique. Dans la difficulté et après une entame européenne ratée (2 nuls à la maison contre Wolfsbourg et Séville, 1 défaite à Salzbourg), Lille a réussi un redressement spectaculaire en gagnant ses trois derniers matchs pour finir premier d'une poule homogène mais compliquée.

Si en France Lille est un peu rentré dans le rang, l'exploit en Ligue des Champions embellit le bilan de cette première partie. Le LOSC a retrouvé certaines des vertus qu'on leur connaissait la saison passée et ce malgré l'arrivée d'un nouveau coach et d'un discours différent. Même s'il souffre parfois d'un déficit d'images à l'instar d'un Kombouaré ou d'un Stéphan, Jocelyn Gourvennec a montré qu'il était capable de faire de belles choses. La victoire de Lille à Wolfsbourg sur le match décisif de C1 est la plus belle des réponses. On peut lui faire confiance pour bien préparer le choc contre Chelsea en février prochain ».