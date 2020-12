LOSC – L'oeil de Denis Balbir : « Le changement de direction va sonner la fin de Galtier à Lille »

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

« Depuis plusieurs semaines, on s'inquiétait de l'avenir de Luis Campos. On craignait que son départ ne freine le projet lillois. La semaine passée, il est arrivé un événement que personne n'attendait : l'annonce de la vente du LOSC par Gérard Lopez au fonds d'investissements Merlyn Partners. Olivier Létang va prochainement le remplacer et c'est tout un projet qui est à repenser.

Je pense qu'un premier signal va être rapidement donné. Si on perçoit une quelconque interrogation de l'entraîneur Christophe Galtier à poursuivre l'aventure, cela voudra dire qu'il ne croit pas au nouveau projet. On parle d'un entraîneur qui en était déjà à rêver d'Angleterre, qu'on envoie systématiquement à Marseille quand l'OM va mal... Avec cette vente, je crains qu'on sente moins sa volonté de fidélité au projet. Surtout s'il sent que les prérogatives de chacun ne sont pas aussi claires.

Olivier Létang a l'habitude de se mêler de tout. Dans l'esprit de certains coaches (et je pense que Christophe Galtier en fait partie!), le président préside, l'entraîneur entraîne et les choses sont claires. S'il commence à y avoir un petit dérapage et que quelqu'un commence à se mêler de ses affaires, je ne sais pas comment réagira Christophe Galtier. Je peux me tromper mais je pense que ce changement de direction va sonner la fin de Galtier à Lille.

« Je pense que Christophe Galtier finira quand même la saison »

Je pense que Christophe Galtier finira quand même la saison. Ce n'est pas le genre d'entraîneur à lâcher en cours de route. A Lille, il a la chance d'avoir un effectif intéressant. En revanche, il va chercher à connaître les plans de Létang. Est-ce qu'il s'agira de vendre pour faire de l'argent comme ce fut le cas pour Pépé ou Osimhen ? Est-ce que ce sera différent ? Quand ce genre d'évènements arrive en cours de saison, c'est difficile d'avoir des perspectives. On ne connait pas l'impact sur la 2e partie de saison. Est-ce que l'équipe parviendra à continuer à surfer sur la vague de la fin d'année 2020 ? Est-ce qu'on aura à faire à un entraîneur et une équipe meurtrie ?

Il sera intéressant de voir la réaction de Lille mais je vois mal un entraîneur parti sur un projet continuer avec un autre totalement différent. A l'image de Zinédine Zidane au Real Madrid, peut-être que Christophe Galtier fera le choix de partir sur une bonne image, en ayant eu des résultats, plutôt que de partir sur un limogeage en cours de saison parce que le nouvel actionnaire l'aura décidé. Si Lille se qualifie pour la Ligue des Champions et va en quart de finale de la Ligue Europa, ça peut lui permettre de finir avec les honneurs ».