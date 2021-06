LOSC – L'oeil de Denis Balbir : « Létang n'est pas clair dans le dossier Galtier »

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

« Plus d'un mois après l'annonce par Christophe Galtier de quitter le LOSC, on en est toujours au même point. Le Marseillais a choisi l'OGC Nice mais les deux clubs ne se sont pas encore entendus et Olivier Létang campe sur ses positions, se référant au contrat de son coach (2022) pour réclamer une indemnité de transfert. Personnellement, je trouve que la position du président n'est pas très clair.

Au début du feuilleton, Olivier Létang a laissé entendre qu'il respectait la volonté de son coach et lui octroyait un bon de sortie. Quand on est dirigeant de club, qu'on a un entraîneur sous contrat et qu'on ne souhaite pas le laisser partir, on ne l'autorise pas à déjeuner à Lyon avec Jean-Michel Aulas au lendemain du titre de Champion de France... Or Christophe Galtier a rencontré les dirigeants de l'OL et échangé avec eux sans que cela n'offusque le président lillois.

« On peut entendre que le coach soit agacé »

La porte (qui était entre-ouverte) se referme brutalement sur l'orteil de Christophe Galtier et on peut entendre que le coach soit agacé. Autant on peut comprendre que l'entraîneur du LOSC a gardé le flou jusqu'au soir de la 38e journée pour préserver son vestiaire et les laisser dans la course au titre, autant j'ai beaucoup plus de mal avec la position d'Olivier Létang alors qu'il y a aussi une saison à préparer avec Lille. Ce dernier donne quand même l'impression d'être revenu sur sa parole.

Je suis désolé mais quand on demande 10 M€ en cette période délicate avec le Covid et Mediapro c'est qu'on considère que son coach est intransférable. C'est un message détourné à l'attention de Christophe Galtier et de l'OGC Nice. Je ne vois pas quel club en France peut aujourd'hui mettre cette somme sur un entraîneur, même si c'est le champion et le meilleur coach de L1 de la saison précédente. C'est extrêmement décourageant. Sincèrement, tout ce que j'espère, c'est que ce dossier sensible se règlera le plus tôt possible... »