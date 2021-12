OGC Nice – L'oeil de Denis Balbir : « Un candidat crédible à la Ligue des Champions »

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

« En cette première partie de saison, Nice a montré combien il était imprévisible. Capable de retourner Lyon, de s'imposer à Rennes mais aussi s'incliner contre Troyes ou Metz. Le Gym est malgré tout placé dans la course à l'Europe et on peut compter sur eux pour faire une grande saison.

La chance des Aiglons, c'est aussi de pouvoir compter sur un entraîneur, Christophe Galtier, qui connait parfaitement la Ligue 1 et qui sait tirer la quintescence des groupes à sa disposition. A Lille, il était déjà parvenu à aller plus loin qu'on ne pouvait l'imaginer avec le titre de champion au nez et à la barbe du PSG l'an passé. A Nice, il a du beau matériel sous la main pour faire de belles choses. Pour remporter à nouveau le championnat, ça me paraît quand même compliqué. Le PSG a retenu la leçon et s'est déjà envolé.

« Pour l'instant, Nice nous laisse un peu sur notre faim »

En revanche, pour disputer la course à la Ligue des Champions, ça me paraît assez crédible. Je pense que Nice sera à la lutte jusqu'à la fin avec l'OM et avec Rennes pour l'accessit en C1. Christophe Galtier a l'effectif et le vécu nécessaire pour jouer le podium. Dans ces conditions, l'appui d'Ineos, qui peut renforcer l'équipe à tout moment, est aussi important.

Pour l'instant, Nice nous laisse un peu sur notre faim. Il y a cette impression que cette équipe est toujours sur le fil du rasoir. Alors qu'on ne les attend pas ou plus, ils remontent et s'imposent dans un match qui semble leur glisser entre les doigts. A contrario, quand on pense qu'ils vont gagner facilement, ils trébuchent sans explications. L'OGC Nice est la vraie curiosité de ce début de saison. Avec ce groupe, Christophe Galtier – qui est un profond amoureux de ses joueurs – doit adopter la stratégie de la carotte et du bâton. »