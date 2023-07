OL – L'oeil de Denis Balbir : « Ce n'est pas Laurent Blanc le souci de Lyon, c'est un tout »

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

« Aujourd'hui, c'est un peu la sinistrose chez les supporters de l'OL. Il faut dire que Lyon connait vraiment un été compliqué avec la décision de la DNCG, les passes d'armes médiatiques entre John Textor et Jean-Michel Aulas mais également la tristesse des résultats sur la campagne de matchs amicaux (3 défaites de rang 1-0 contre Manchester, Molenbeek et le Celta Vigo). On ne peut pas franchement dire que la saison de l'OL démarre sous les meilleurs auspices même si la vérité sera d'abord celle du premier match, le 14 août prochain, à Strasbourg.

« Aouar est symbolique du mal-être qui règne depuis plusieurs années à Lyon »

Quand on est joueur de l'OL, ça ne doit pas être simple de faire abstraction du climat. Surtout que certains ont été traumatisé par la manière dont a été évincé le président Jean-Michel Aulas. Manière étonnante sur laquelle je m'étais attardé dans une précédente chronique. La brutalité des évènements, la décision confirmée de la DNCG, les prestations de l'équipe... Comment ne pas comprendre l'inquiétude des supporters ? A moins de deux semaines du début de la saison, l'OL a une équipe qui me semble plus que juste en quantité.

Après avoir longtemps incarné l'ADN de la victoire, on savait que l'OL devait passer par cette phase un peu incertaine pour entamer sa reconstruction. On ne pensait cependant pas que ce serait aussi difficile. Cela fait d'autant plus mal au cœur qu'on voit que les partants s'éclatent à nouveau. Houssem Aouar n'était que l'ombre de lui-même pendant un an et demi à Lyon et là, il explose tout à la Roma où la presse italienne l'encense. Aouar est symbolique du mal-être qui règne depuis plusieurs années à Lyon. Si on retire le retour réussi d'Alexandre Lacazette à l'OL, combien de joueurs ont réussi à Lyon ces dernières années ? Très peu finalement...

« Cibler Laurent Blanc alors que l'effectif n'est pas cohérent en l'état ? »

Aujourd'hui, la grogne monte contre Laurent Blanc et certains réclament déjà sa tête sur les réseaux sociaux. Dans le foot, de tous temps, l'entraîneur a toujours été le fusible idéal. C'est toujours la cible privilégiée des supporters. Surtout à Lyon comme on a pu le voir du temps de Puel et Genesio. A Lyon, certains accusent Laurent Blanc de ne pas proposer de fond de jeu. Personnellement, je pense surtout qu'il fait avec les moyens à sa disposition. Il fait aussi avec les rumeurs et les incertitudes qui règnent en coulisses. Cibler Laurent Blanc alors que l'effectif n'est pas cohérent en l'état ? Il me semble qu'on se trompe de coupable.

Pour moi, ce n'est pas l'entraîneur le souci de Lyon mais c'est un tout. Il faut stabiliser les choses les unes après les autres. D'abord, l'OL a besoin d'argent. Ensuite, il faut savoir bien investir ces moyens. Chose que Jean-Michel Aulas a longtemps bien fait mais faisait beaucoup moins bien depuis quelques années. Le principal souci de l'OL aujourd'hui est de trouver des renforts cohérents pour que son puzzle s'imbrique à nouveau bien. Ce n'est qu'après ça seulement qu'on pourra parler du travail de Laurent Blanc... »

