OL - L'oeil de Denis Balbir : « Jean-Michel Aulas est usé et ça se voit »

« Samedi, l'OL a battu Montpellier (5-2) au Groupama Stadium et le match s'est fini dans une ambiance étrange avec quelques supporters désireux de descendre sur le terrain pour s'expliquer avec un joueur, Karl Toko-Ekambi. Je l'ai souvent dit des Lyonnais : c'est un public qui a été trop gâté, qui n'a jamais connu la difficulté d'une course au maintien... Cela me rappelle l'époque où toute une frange du public traitait Bruno Genesio comme un chien.

Qu'on trouve que l'OL ne joue pas assez bien, c'est une chose. Mais il faut que les fans se rachètent une mémoire. Même s'il y a dix ans sans titre aujourd'hui, on doit se souvenir des sept titres consécutifs et d'un club qui a joué l'Europe quasiment tous les ans sur les 25 dernières années. Chose unique dans l'histoire du football français. Bien sûr que vivre une année blanche, comme cela risque d'être le cas à l'issue de cette saison, ce n'est pas une habitude mais de là à en venir à une telle colère...

« Certains groupes Ultras se comportent vraiment comme des enfants gâtés »

Oui, il y a eu des erreurs dans le casting, dans les jeunes joueurs qu'on a laissé partir ou dans la construction de l'équipe en ratant systématiquement le recrutement défensif. Oui, l'équipe dirigeante a manqué certains virages, s'est trompé dans le choix du directeur sportif avec Juninho, des divers entraîneurs de Sylvinho à Peter Bosz qui ne qualifiera pas l'équipe pour l'Europe mais qu'on nous vend encore comme un génie. Mais certains excès sont de trop. Je suis d'accord sur le fait que Karl Toko-Ekambi n'a pas à provoquer le Kop. Parfois aussi les joueurs en ont marre de se faire insulter quand ils font les efforts. Certains groupes Ultras se comportent vraiment comme des enfants gâtés. Allez supporter des clubs en difficulté, sans budget, sans joueurs.

Aujourd'hui, la vraie question pour l'OL, elle est sur le long terme. Ne faut-il pas tourner la page maintenant et se mettre dans une phase de reconstruction, avec un recrutement très ciblé et une philosophie de jeu différente ? On se donne du temps, on accepte que pendant quelques années Marseille, Monaco, Rennes, Nice ou encore Strasbourg soient au dessus mais on reconstruit une identité. C'est peut-être la chose à faire.

« Je pense qu'on arrive au moment où JMA doit réfléchir à passer la main »

J'ai aussi vu que Jean-Michel Aulas s'interrogeait sur son avenir. Qu'on aime ou qu'on ne l'aime pas, j'ai quand même le sentiment que les gens ne se rendent pas compte de qui on parle. Il faudrait peut-être qu'on arrête d'invectiver un homme de 73 ans, qui a consacré la moitié de sa vie à son club. Jean-Michel Aulas a tellement fait pour l'OL et le football français qu'il est, à mon sens, intouchable. On ne parle pas d'un dirigeant qui a fait du bon travail sur 2-3 ans. Non, là ça fait quand même plusieurs décennies. Quand on a donné autant que lui, c'est quand même normal d'en avoir ras-le-bol de certaines attitudes. Son équipe fait un gros match, gagne 5-2 et ça se finit en insultes et en tentatives de bagarre. A un moment donné, il y a des limites à ne pas dépasser.

Aujourd'hui, je pense que Jean-Michel Aulas est usé. Déjà physiquement ça se voit. Nerveusement et mentalement, ça commence à se voir aussi. Je pense qu'on arrive au moment où JMA doit réfléchir à passer la main. Pas une passation nette mais en douceur. C'est vrai que c'est difficile de transmettre le flambeau quand on a la nostalgie et qu'on a fait tant de chose de bien. Néanmoins il faut y réfléchir. Je ne sais pas à qui il peut passer la main, je ne sais pas comment mais je comprends son désespoir après la soirée de samedi... »

Alexandre Corboz

Rédacteur