OL - L'oeil de Denis Balbir : « La saison de Lyon est déjà ratée »

« Face à Clermont (défaite 1-0), Lyon a encore déçu alors qu'on pensait que la victoire face à Brest était déclencheur d'un nouvel élan. On pensait qu'avec Rayan Cherki et ce 4-2-3-1, l'OL allait enfin amorcer quelque chose de positif. La douche froide n'en est que plus dure. Même si les Auvergnats sont des adversaires éminemment respectables en Ligue 1, l'OL se devait de gagner ce match. Dimanche, les Lyonnais sont tombés dans un faux rythme et ne sont jamais réellement entrés dans leur match.

Quand on voit cette défaite et l'irrégularité de Lyon cette saison, on se dit que Laurent Blanc a un gros travail. Quand on voit ce que montrent des équipes comme Lens, Lille ou Rennes, on se dit que ça va être très compliqué pour raccrocher le wagon. Cette victoire de Clermont fait très mal à Lyon et pousse cette équipe à tout miser sur la Coupe de France. Une Coupe de France qui démarre ce samedi avec la réception du FC Metz. Cette compétition doit être l'unique objectif de l'OL pour disputer l'Europe en 2023-24.

« C'est une évidence que Lovren va ramener du calme »

Si Blanc n'attend pas cinq-six joueurs sur ce Mercato d'hiver, le recrutement va quand même avoir son importance pour redresser la barre. En ce sens, l'arrivée de Dejan Lovren en provenance du Zenith Saint-Pétersbourg est une bonne nouvelle. C'est un joueur de très très haut niveau, qui a évolué dans des clubs incroyables comme Liverpool. Je me souviens encore de son but avec les Reds face à Dortmund pour renverser le match... C'est évident que le Croate va ramener du calme et de la sérénité à une défense lyonnaise qui en a bien besoin.

L'arrivée de Dejan Lovren est une première étape pour l'OL mais cela ne doit pas être la seule cet hiver. Dans tous les cas, même avec un gros Mercato, je ne pense pas que ça change fondamentalement la saison de Lyon qui, pour moi, est déjà ratée en championnat. Il faudrait réellement une série incroyable et l'écroulement de plusieurs équipes pour que l'OL bascule du bon côté. Ce Mercato doit d'abord servir à préparer la saison prochaine. En 2023, Lyon doit se mettre dans la condition d'une équipe qui retrouve ses valeurs... »