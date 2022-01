OL - L'oeil de Denis Balbir : « La vente de Guimarães, pas une si mauvaise opération »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

« L'OL ne pensait pas vivre une fin de Mercato aussi agitée mais le dossier Bruno Guimarães est passé par là. Les Gones ont vendu leur milieu brésilien à Newcastle pour 50,1 M€ bonus inclus et va le remplacer avec deux arrivées : celle de Tanguy Ndombélé (prêté par Tottenham) et celle de Romain Faivre (Stade Brestois). Cette fin de marché est surprenante mais lucrative. Cela ne me semble pas une si mauvaise opération que ça.

Si Bruno Guimarães était un joueur qui comptait dans l'effectif lyonnais, je comprends la nécessité qu'il y avait à se renflouer. Dans le marché actuel où tous les clubs ont été durement impactés par le Covid, on ne peut pas cracher sur ce genre de proposition. L'OL a gagné de l'argent dans l'affaire … Tout en réinvestissant une partie sur deux recrues.

« Je ne comprends pas la colère des supporters lyonnais »

Sans aller jusqu'à dire que Lyon gagne au change, je ne suis quand même pas loin de le penser. Avec Tanguy Ndombélé, l'OL se renforce avec un international tricolore qui connait la maison. Un milieu alliant puissance et volonté d'aller de l'avant. Romain Faivre est encore jeune mais c'est déjà un très bon joueur de club. Je pense que l'ancien Monégasque parviendra à s'épanouir à Lyon, dans un club qui a l'ADN de l'Europe et l'horreur de perdre.

Je ne comprends pas la colère des supporters. On va mettre ça sur le compte d'une réaction épidermique des fans, lesquels appréciaient énormément Bruno Guimarães... Maintenant, si on se pose et qu'on regarde ce qui a été fait, c'est assez logique. Oui, Guimarães part effectivement chez l'un des derniers de Premier League mais Newcastle n'est pas – ou n'est plus – une équipe lambda. Surtout avec l'arrivée des Saoudiens et le potentiel financier incroyable de ce club. Peut-être que dans quelques mois les Magpies joueront les premiers rôles en Angleterre...

L'OL n'avait pas la garantie d'obtenir de meilleures offres pour Bruno Guimarães, que ce soit dans six mois ou dans un an. A l'heure de la crise économique que vit la Ligue 1, Jean-Michel Aulas ne pouvait pas refuser cette offre. Certes, derrière il fallait se montrer ambitieux de le remplacement du Brésilien mais je trouve que l'OL a fait les choses bien. Oui, Bruno Guimarães est un international brésilien mais Tanguy Ndombélé et Romain Faivre, ce ne sont pas non plus des joueurs de CFA. Lyon a simplement fait ce qu'il y avait à faire... »