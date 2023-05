OL – L'oeil de Denis Balbir : « Le départ d'Aulas ? Difficile de faire timing plus pourri... »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

« Gros coup de tonnerre ce matin à l'OL où, au lendemain de la victoire épique contre Montpellier (5-4) : le club a publié un communiqué annonçant que Jean-Michel Aulas quittait la présidence du club. C'est une annonce qui fait mal au cœur. Je ne vais pas faire un hommage qui ressemblerait à une nécrologie mais on ne peut que souligner ce que JMA a fait pour ce club, femme et homme confondues, depuis 36 ans. Sur ce point, le communiqué a au moins de la justesse. Jean-Michel Aulas devait encore rester trois ans à l'OL. Trois ans, ce n'est pas anodin. Ça lui aurait permis de sortir comme il aurait mérité : avec un sourire franc et la magie de voir Lyon se reconstruire. Cette annonce se fait au lendemain d'un énorme match des Lyonnais, menés 1-4 et qui se sont finalement imposés 5-4... Alors que l'OL est peut-être en train de sauver les meubles et de réaliser une remontée au classement en forme d'exploit. Ça, c'est aussi le travail de Jean-Michel Aulas !

« La plus belle victoire d'Aulas ? Avoir su transmettre cet esprit de gagnant »

Ce que je retiens du président Aulas, au delà de la déception de ne pas avoir su concrétiser les belles années par une épopée en Ligue des Champions, ce sont les sept titres consécutifs, ce que JMA a su créer avec Bernard Lacombe, Gérard Houllier. C'est aussi cette ADN de la gagne qui s'est répété à plusieurs époques avec Garde, Genesio, Puel, le tandem Perrin-Galtier et d'autres. Avec Jean-Michel Aulas, le football français a été tiré vers le haut. Que ce soit en championnat contre le PSG ou en Europe, Lyon était toujours une équipe qui jouait sans peur et allait à la lutte. Hier, il y a eu le quadruplé de Lacazette comme un rappel de tout ça. Jean-Michel Aulas sort au lendemain d'un match où l'OL sort une prestation incroyable.

Ce qui m'a toujours bluffé avec Lyon, c'est que parfois sur le terrain il n'y avait pas la qualité des années Essien – Juninho mais ce club était toujours capable d'exploit en allant de l'avant et en marquant des buts. C'est sans doute ça la plus belle victoire de Jean-Michel Aulas, avoir su transmettre à ses équipes, femme et homme, cet esprit de gagnant et de compétiteurs... Même si, sur les dernières années, le recrutement se faisait moins bon avec davantage d'erreurs commises.

« Le timing de l'annonce est pourri »

Pour moi, le timing de l'annonce est pourri. On ne peut pas faire pire. La décision était prise depuis le 5 mai mais elle est officialisée au lendemain d'un résultat historique qui risque de frapper les joueurs. Au delà du côté stratégique, je trouve que le côté humain est totalement pourri. Si c'est au mois de décembre, ça peut s'entendre mais à quatre journées de la fin alors que l'OL a encore quelque chose à jouer, cela m'échappe... La séparation entre Jean-Michel Aulas et John Textor aurait pu se faire à l'issue de la saison, autour d'un petit banquet au moment de faire le bilan. Dans un moment où Lyon fait le maximum pour gratter une place européenne, l'Américain aurait du faire preuve de plus de patience. Je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants mais le timing me déplait vraiment... »

