OL – L’œil de Denis Balbir : « Pas de quoi être optimiste malgré cette victoire »

« Enfin ! L’OL a gagné un match en Ligue 1 sur le terrain du Stade Rennais (1-0). Pour autant, il n’y a pas de quoi s’enflammer ou être optimiste. Lyon a encore énormément de retard au classement et ne montre finalement pas grand-chose même en jouant à 11 contre 10 pendant 85 minutes. L’OL tâtonne encore, Fabio Grosso fait des essais dans ses compositions. Là, il a carrément laissé sur le banc Alexandre Lacazette, l’un des rares qui a valeur d’exemple depuis son retour au club…

Ce n’est pas ce succès à Rennes qui va tout changer. Ce qui change, c’est surtout l’aspect comptable avec cette victoire qui permet à l’OL d’être toujours au contact de Clermont. Sur le premier non-relégable, le retard reste quand même conséquent (5 pts). Il aurait pu être abyssal à l’issue de cette 12ème journée. Pour la confiance, c’est quand même important d’avoir mis fin à cette série noire de six mois sans gagner. Il faut s’appuyer là-dessus pour bâtir un discours conquérant en vue des prochaines échéances. Rien n’est encore perdu d’autant qu’il y a encore ce match en retard à jouer à Marseille le 6 décembre.

« L’équipe doit bien ressentir qu’elle est livrée à elle-même »

La dynamique peut s’inverser. Il n’y a qu’à voir le chemin parcouru par le RC Lens. Après, on ne va pas se mentir : le terrain suit plus facilement quand un club va bien en coulisses, ce qui n’est pas le cas à Lyon. Au Roazhon Park, le seul dirigeant présent était le responsable de la cellule de recrutement (Mathieu Louis-Jean). Cela en dit malheureusement beaucoup sur l’abandon du club… L’équipe lyonnaise doit bien ressentir aujourd’hui qu’elle est livrée à elle-même. Les Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou même Rayan Cherki ont beau avoir l’OL chevillé au corps et être meurtris de voir la place du club aujourd’hui, ils ne sont pas non plus des hommes à tout faire. Lyon risque c’est de voir ses joueurs importants perdre de leur influx sportif à colmater les brèches. Il est urgent de vite changer les choses au niveau de la direction.

Si on veut finir sur une note positive concernant l’OL, on peut quand même parler de Jake O’Brien, l’un des rares bienfaits de la gestion Eagle Football aujourd’hui. L’Irlandais n’était pas attendu mais, comme un symbole, c’est lui qui s’est retrouvé à la réception du centre de Kumbedi pour placer sa tête et marquer le but de la première victoire des Gones. Si on voulait être sarcastique, on ironiserait sur le fait que Lyon tient enfin sa bonne pioche derrière après de longues années à l’attendre et il a fallu que John Textor le lui impose. O’Brien fait partie de ces quelques joueurs à être au diapason des nouveaux objectifs du club : à savoir lutter pour le maintien… »

