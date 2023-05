OM - L'oeil de Denis Balbir : « Ce n'est pas la faute à l'arbitrage si Marseille rate la 2e place »

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

« Depuis ce week-end, on y voit plus clair dans la hiérarchie de cette Ligue 1 2022-23. Sauf coup de tonnerre : l'OM va finir troisième, qualifié pour le 3ème tour préliminaire de la Ligue des Champions et aura perdu très gros dans les Hauts-de-France. Après Lens, les Phocéens ont chuté sur le même score (1-2) face à Lille, laissant les Sang et Or s'échapper au classement. La défaite à Bollaert a été le tournant d'une saison où l'OM s'est raté dans ses grands virages. Celle du Stade Pierre-Mauroy, une simple confirmation que c'était fini. Quand on ne sait pas prendre les virages, on s'expose et c'est ce qui arrive aujourd'hui à Marseille.

J'ai vu qu'Igor Tudor disait que, quoi qu'il arrive, l'OM réalisait une bonne saison. Désolé mais je ne suis pas d'accord avec ça ! Marseille a raté sa saison. Quand on est à quelques points du PSG et qu'on les reçoit au Vélodrome en rêvant du titre, on ne peut pas prendre un 0-3. Comme on ne peut pas sortir de la Ligue des Champions de manière aussi catastrophique ou se faire éliminer de la Coupe de France à domicile par une équipe de Ligue 2... Cette saison, l'OM était tout simplement en dessous de Lens : que ce soit dans l'énergie ou dans le coaching. Il y a aussi eu des feuilletons en coulisses qui n'ont pas aidé. Pour jouer la Ligue des Champions, il faudra passer par deux tours préliminaires. Cela rend la qualification plus hypothétique.