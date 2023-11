OM – L’œil de Denis Balbir : « Gattuso est rentré dans la même ligne que Marcelino »

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

« Dimanche soir, l’OM a une nouvelle fois perdu en Ligue 1. Cette fois-ci sur la fin, au terme d’un scénario cruel, sur le terrain du RC Lens (0-1). Les Phocéens sont plus que jamais dans la nasse au classement, très loin de leurs ambitions de Ligue des Champions. Forcément, c’est inquiétant ! A Bollaert, c’était quoi l’OM ? Du vide … Sur ce match, on ne propose rien derrière, rien devant, rien au milieu et forcément, à la fin, on repart avec un grand rien.

Le plus inquiétant, c’est que l’OM n’a aucune créativité, aucun allant offensif. Il manque aussi d’efficacité défensive et d’esprit de révolte. Le physique fait défaut à cette équipe pour mener de fronts deux compétitions en même temps et ce qui est bien en Europe se paie le week-end suivant en championnat. Gennaro Gattuso qui se montrait optimiste quant à la qualité de son groupe commence aujourd’hui à prendre conscience des choses.

« Dire que Marseille est physiquement à la rue, c’est réducteur »

Dire que l’OM n’a pas d’équipe, c’est faux. Individuellement, quand on prend les joueurs un à un ou le recrutement, c’est intéressant sur le papier mais la mayonnaise ne prend pas. De quoi cela peut venir ? Du déficit physique avancé par l’Italien depuis son arrivée ? Peut-être… Dans ce cas, Rennes aurait la même excuse à avancer. L’effectif est quand même plus riche que celui de Toulouse par exemple et les Violets donnent l’impression de mieux s’en sortir en enchaînant les matchs jeudi et dimanche. Dire que Marseille est physiquement à la rue, c’est réducteur. Marseille est à la rue depuis le début de la saison. Ils sont catastrophiques au niveau de l’efficacité. Même si j’adore Aubameyang, il n’a pas montré grand-chose. Ismaïla Sarr pareil et ils sont loin d’être les seuls en deçà de leur niveau…

« Est-ce qu’il faut regarder derrière ? Bien sûr ! »

L’OM est encore en plein tâtonnement, il n’a pas trouvé sa bonne carburation. C’est monotone. En même temps, pouvait-il en être autrement quand on change trois fois d’entraîneur et de philosophie en quelques mois à peine ? Les Phocéens doivent aujourd’hui se poser les bonnes questions. Après Marcelino, Gennaro Gattuso est rentré sur la même ligne : celle de l’ennui et de l’incapacité à créer.

Est-ce qu’il faut commencer à regarder derrière alors que l’OM n’est que 10ème avec seulement 2 points d’avance sur le barragiste et onze de retard sur le podium ? Bien sûr. En ce moment, le seul point positif, c’est l’appui du public ! Et encore ça peut se retourner contre l’équipe. Pour l’instant, la Coupe d’Europe est l’arbre qui cache la forêt mais je ne suis pas sûr que ça leur convienne de faire un quart ou un huitième de C3 pour derrière finir 15ème de Ligue 1… »

