OM – L'oeil de Denis Balbir : « Gerson ? De la poudre aux yeux »

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

« Ce que fait l'OM, c'est assez incroyable. Dans les prochaines heures, le club va annoncer la signature de Gerson pour 30 M€. Marseille doit vraiment être un club extraordinaire. On parle de l'un des clubs les plus endettés de France qui parvient à faire un transfert dans des sphères dignes du PSG. Je ne sais pas comment l'OM marche mais le club doit être pris en exemple par tous les autres clubs endettés de France.

« Pour moi, Marseille fait fausse route »

Aujourd'hui, je préfère ironiser. Pour moi, Marseille fait fausse route. Déjà ils ont fait fausse route avec l'entraîneur choisi (Jorge Sampaoli). On vend un projet d'ambition sur l'image. Gerson, c'est aussi ça. On nous dit que le Brésilien vient à Marseille pour Sampaoli. Si dans six mois Sampaoli n'est plus là, il se passe quoi ? A moins qu'il soit vraiment hors normes, Gerson sera mis de côté par le nouvel entraîneur... Ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de prise de conscience. Le club a vécu une belle époque entre les Gignac, Mandanda, Payet, Thauvin. L'ère tire à sa fin et l'OM se trompe totalement dans sa communication vers l'extérieur. Il aurait fallu faire preuve de plus d'humilité, recruter malin, à moindre coût.

Là, on bombe le torse. On annonce Gerson pour 30 M€. Du coup, chez les supporters, ça va logiquement s'enflammer, rêver de titre, de concurrencer Paris... La manière dont le club a trouvé l'argent ? On s'en fout. S'ils ont pris Gerson, c'est que la suite du recrutement s'annonce fabuleuse. Peut-être que ce sera le cas mais qu'on nous explique comment des clubs sont en train de mourir et gratter dans les bas de laine pour 2-3 M€ et d'autres parmi les plus endettés peuvent se permettre un « pari » à 30 M€. Car oui, Gerson, ça reste un pari nécessitant une acclimatation. Frank McCourt a-t-il remis au pot ? Est-il soutenu par d'autres fonds ? Généralement, quand on remet au pot, c'est éponger la dette, pas pour recruter.

« Benedetto, ça devait être Jean-Pierre Papin »

Je suis vraiment embêté car je suis persuadé qu'on est face à de la poudre aux yeux pour rassurer les supporters. On a encore une fois manqué de franchise avec les fans. Un vrai projet, ça aurait été de prendre des joueurs comme Rongier, conserver Kamara, essayer de garder Milik... Bref, tenter de créer une équipe. Aujourd'hui, l'OM donne l'impression de vouloir créer des individualités via des coups de Mercato. Il faut que les supporters soient posés sur leur transat, béats, avec les pages foot de la Provence ouvertes devant eux à fantasmer sur Gerson, untel ou untel. Si c'est pour prendre un grand joueur, creuser la dette et ne rien faire derrière en Europe à quoi bon... J'ai du mal avec ce recrutement sud-américain. Benedetto, ça devait être Jean-Pierre Papin, on attend toujours qu'ils marquent trois buts.

Je suis circonspect face à ce qui se passe à Marseille. Avec cette nouvelle équipe dirigeante, il y avait moyen de reconstruire sur des bases solides. Quitte à miser sur des entraîneurs français capables de le faire. Encore qu'il aurait fallu accepter de jouer profil bas pendant un ou deux ans... L'OM, c'est un éternel recommencement. J'espère me tromper. Si Marseille a l'argent pour faire une équipe compétitive et jouer le titre en France alors oui, ce sera magnifique. Mais s'il s'agit de faire un joueur pour calmer le peuple et ne rien faire derrière... »