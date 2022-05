OM – L'oeil de Denis Balbir : « Marseille est en train de tout gâcher »

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

« Battu 2-0 à Rennes, l'OM est en train de tout gâcher en cette fin de saison. Comme beaucoup de monde, les Olympiens n'ont pas vu venir le retour en flamme de l'AS Monaco, auteur de neuf victoires consécutives et désormais deuxième. Il y a quelques semaines, Marseille semblait hors de danger dans la course à la deuxième place. Aujourd'hui, rien n'est perdu pour la qualification directe en Ligue des Champions mais il existe aussi un risque de finir quatrième avec le Stade Rennais, revenu à trois points avec un meilleur goal-average. Un tel scénario serait catastrophique.

La percée de Monaco a mis le doute dans les esprits olympiens. Désormais, il faut ajouter à cela l'usure physique. On sent bien aujourd'hui que les joueurs sont à bout de souffle. Il y a des blessures. Notamment sur des joueurs majeurs comme Dimitri Payet. Quand votre équipe repose sur un joueur de grand talent et qu'il n'est plus là, vous le ressentez. A Rennes, l'OM a vraiment souffert. Jusqu'à présent solide à l'extérieur, Marseille a été fébrile au Roazhon Park. L'équipe ne s'est pas procuré l'ombre d'une occasion. Quand on ajoute des choix d'entraîneur toujours aussi discutable, on en arrive à cette défaite logique.

« J'ai peur qu'on voit plus de fébrilité du côté de Marseille »

Ce week-end, ce qui peut tuer Marseille, c'est de recevoir une équipe de Strasbourg très bien organisée et en confiance. A domicile, l'OM a souvent eu du mal cette saison face à des équipes comme celle-là. Heureusement pour eux, ce n'est pas non plus gagné pour Monaco à Lens et pour Rennes à Lille. Cette dernière journée s'annonce déjà passionnante pour les places 2, 3 et 4 en Ligue 1. La qualification directe pour la C1 pèsera énormément pour l'OM et pour Monaco. Même s'il sera soutenu par un stade en fusion, j'ai peur qu'on voit plus de fébrilité du côté de Marseille.

Le point positif, c'est que l'OM a encore les cartes en mains. Avant de faire des calculs d'apothicaire, il faut battre Strasbourg. Les hommes de Jorge Sampaoli doivent se mettre dans la tête qu'ils disputent leur finale d'Europa League. C'est le match le plus important de la saison. Quand on a fait la course en tête tout du long, on ne peut pas dégringoler à la 38e journée. Samedi, il faudra gagner. C'est le résultat essentiel ».

Alexandre Corboz

Rédacteur