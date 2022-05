OM – L'oeil de Denis Balbir : « Marseille peut tout perdre »

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

« Dimanche soir, l'Olympico a largement tourné en faveur de l'OL sur la pelouse de l'OM (3-0). Ce qu'il faut surtout retenir de cette soirée, c'est que Marseille peut vraiment tout perdre. Chez lui et dans un Vélodrome en fusion, l'OM avait l'occasion de s'évacuer une pression et de pouvoir se concentrer sur l'Europe. C'est raté! Bien sûr, on sait que les Marseillais réussissent mieux à l'extérieur et que Lyon, quand il montre ce visage d'européen, est capable de tout mais quand même...

« Milik ? Un problème récurrent sur son cas »

Après cet Olympico, on va tous tomber sur Arkadiusz Milik. S'il marque son occasion avant la pause, cela fait 1-0 et ce n'est plus le même match. Maintenant, ce n'est pas seulement la faute du Polonais. Je trouve qu'on ne met pas vraiment Milik dans de bonnes conditions et que la faute en vient d'abord à Jorge Sampaoli qui ne lui octroie qu'une confiance partielle. Peut-être que l'Argentin le fait pour économiser physiquement son attaquant mais Milik est un diesel qui a besoin d'enchaîner les matchs pour être performant. Le laisser de côté à Rotterdam n'était pas un bon calcul selon moi. On ne m'enlèvera pas de la tête qu'il y a un problème récurrent sur son cas. Même si cela ne l'excuse pas, ça explique son manque de réalisme dans l'Olympico.

Après cette défaite, l'OM n'a plus que trois points d'avance sur Rennes avant un gros calendrier : déplacement à Lorient, puis au Roazhon Park et avant la réception de Strasbourg. Le match face aux Rennais à la 37e journée ressemble déjà une finale pour le podium. Le tournant de la saison en haut. En étant battu par Lyon, l'OM n'a plus de joker à brûler et je pense que le vainqueur de ce match ira en Ligue des Champions. Le perdant sera en revanche en danger. Dans cette course à la C1 où Nice n'a pas dit son dernier mot, il ne faut pas non plus occulter la belle remontée de l'AS Monaco. Le club princier pourrait bien coiffer tout le monde sur le poteau... Surtout dans l'éventualité d'un match nul entre Rennes et l'OM le 14 mai prochain.

« La nervosité est en train de gagner cette équipe »

Les belles certitudes de l'OM ont été bien ébranlées par les deux défaites consécutives à Feyenoord (2-3) et contre Lyon (0-3). On pourrait bien revivre le scénario de 2018 où Marseille rate la couronne européenne et où le club tombe du podium sur la fin. Contre l'OL, on a encore vu un Jorge Sampaoli surexcité, sanctionné d'un carton jaune et en grande difficulté. Ce n'est jamais anodin. La nervosité est en train de gagner cette équipe. Ce qui me laisse quand même de l'espoir par rapport à 2018, c'est que l'OM me paraît plus solide qu'à l'époque. Surtout que certaines individualités comme Payet ou Gerson sont en forme. »

Alexandre Corboz

Rédacteur