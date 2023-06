OM – L'oeil de Denis Balbir : « Plutôt Marcelo Gallardo que Fabio Grosso »

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

« L'OM est toujours en quête d'un coach depuis le départ d'Igor Tudor. En ce moment, c'est surtout deux noms qui ressortent dans la presse : Marcelo Gallardo (libre) et Fabio Grosso (Frosinone). Cela montre que le listing des entraîneurs possibles pour Marseille est relativement restreint. Déjà, le premier problème pour Pablo Longoria va être de choisir un coach qui veut s'impliquer sur la durée à Marseille, quelqu'un de stable. Oui, l'OM est un club difficile, usant mais ce n'est pas normal de changer tous les ans d'entraîneur ! A un moment donné, il va falloir que le président trouve la bonne personne. Cela évitera les changements de plan de jeu en cours de route, les incohérences au niveau du Mercato avec des joueurs qu'on recrute pour un coach et qui repartent à cause d'un autre, les bouleversements dans le staff d'année en année...

« Marcelo Gallardo, cela peut être la bonne idée »

Marcelo Gallardo, cela peut être une bonne idée. C'est quelqu'un qui a un vécu de joueur de haut niveau et qui a la chance de connaître la Ligue 1. De par ce qu'il a déjà fait à River Plate, il arriverait avec un certain charisme et une aura. Maintenant, est-ce qu'il aura le profil et la personnalité qu'il faut à l'OM ? L'OM, ce sont d'abord un club et des supporters qui ont besoin d'un coach humain et affectif. Quand on voit ce qui s'est passé avec Dimitri Payet, on se rend compte qu'Igor Tudor n'avait pas ce genre de qualités. Je ne dis pas que Payet est le meilleur au monde et qu'il aurait mérité de jouer tous les matchs mais il aurait peut-être fallu avoir un peu plus de respect pour un joueur qui a toujours mouillé le maillot. Je ne connais pas personnellement Marcelo Gallardo. Je ne sais pas s'il a ce côté affectif que Marseille recherche. Je pense en tout cas qu'il a le mental et la psychologie pour mieux gérer les choses que certains autres...

« La jeunesse et l'inexpérience de Fabio Grosso ne me font pas peur mais... »

Si j'ai un bon a priori sur Marcelo Gallardo, je n'enterre pas Fabio Grosso pour autant. Ce n'est pas parce qu'on est un jeune coach qu'on est forcément incapable. Si la direction de l'OM l'a contacté, c'est qu'elle s'était renseigné au préalable sur son travail en Série B. Moi, la jeunesse et l'inexpérience de Fabio Grosso ne me font pas peur mais, quitte à donner sa chance à un entraîneur inexpérimenté, pourquoi ne pas le faire avec un Français ? Depuis de longues années, l'OM c'est Gerets, Bielsa, Villas-Boas, Sampaoli, Tudor... Cela veut dire quoi ? Qu'en France, il n'existe personne capable d'entraîner l'OM ? Je suis un peu sceptique par rapport à ça. Je suis quand même curieux de voir qui sera choisi à la fin. A titre personnel, je pense qu'un Marcelo Gallardo est quand même davantage susceptible d'emmener le Vélodrome derrière lui plutôt qu'un Fabio Grosso qui risque de vivre un accueil glacial si l'OM rate la préparation ou son début de saison... »

Pour résumer Dans sa chronique, Denis Balbir donne son avis sur les pistes de l'OM pour remplacer Igor Tudor sur le banc. Alors qu'on parle autant de Marcelo Gallardo que de Fabio Grosso, notre consultant voit davantage l'Argentin que le Champion du Monde 2006.

