OM - L'oeil de Denis Balbir : "quel plaisir de retrouver Thauvin à un tel niveau"

Si il faut retenir une seule chose de la victoire des joueurs marseillais, hier sur le terrain du Stade Brestois, c'est à mon sens, et au-delà du résultat, la performance de Florian Thauvin. Qu'il soit un excellent joueur, c'est une évidence. Hier comme aujourd'hui. Mais j'aimerais insister sur le fait que l'OM a pris une sage décision en le laissant bien se soigner, en le laissant récupérer tous ses moyens et en ne le bousculant pas dans sa phase de reprise. Résultat, on retrouve un joueur au toucher de balle magnifique et à l'efficacité redoutable. Pour tous les amoureux de l'OM, et même pour tous ceux qui aiment le ballon, voir Thauvin à ce niveau est un réel plaisir.

Des questions qui se posent

Forcément, les trois premiers points des joueurs de Villas-Boas en Ligue 1 n'empêchent pas certaines question de se poser. En ce qui me concerne, je me pencherai uniquement sur le mercato qui est loin d'avoir délivré toutes ses vérités, à Marseille comme ailleurs. L'OM, à ce jour, dispose à mon sens d'un effectif trop réduit pour prétendre à quoi que ce soit. Pas nécessairement en Ligue 1, bien entendu, mais en Ligue des Champions. Et lorsque j'entends, ou je lis, que certains cadres actuels son t susceptibles de partir, ça m'inquiète pour l'avenir à court terme.Bien sûr que la victoire en terre bretonne est importante. Et qu'elle va même donner encore plus de confiance à un groupe qui n'en manque déjà pas. Bien sûr que le maintien d'André Villas-Boas sur le banc de touche est un élément ô combien important. Mais que va-t-il se passer lorsque les matches vont s'enchaîner entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions ? Que pourra réellement faire le technicien portugais avec un banc de touche limité et des joueurs qui connaîtront nécessairement des coups de moins bien ?

Conserver l'ossature actuelle

J'aimerais, même si cela paraît compliqué, que les dirigeants marseillais se servent de l'argent lié à la Ligue des Champions et celui des droits télé pour conserver l'ossature actuelle. J'aimerais que Sanson, Caleta-Car, ou bien d'autres, ne prennent pas la direction d'un autre championnat afin de renflouer les caisses. Cela paraît utopique, je l'admets. Mais une chose est certaine : l'OM ne parviendra pas à bien figurer en Ligue des Champions avec un effectif amputé d'un ou deux éléments.