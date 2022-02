OM – L'oeil de Denis Balbir : « Une victoire encore plus magnifique pour Milik »

Zapping But! Football Club Passe Gagnante

« Face à Angers, on a vu un OM en mode « machine de révolte ». Mené de deux buts, Marseille a glané une magnifique victoire (5-2). Une victoire encore plus magnifique pour Arkadiusz Milik, auteur d'un triplé en réponse au traitement qui lui a été infligé. Un traitement infligé d'abord par son coach Jorge Sampaoli, qui ne l'a pas épargné en conférence de presse.

Pour moi, il y a deux versions de voir les choses : soit Sampaoli a tenté un coup de vice en essayant de le piquer via une communication calculée, soit Sampaoli estimait réellement que le Polonais n'était pas fait pour son équipe et a changé d'avis avec son changement de système (4-4-2 losange). Si c'est la première théorie, on va dire que c'était bien jouer car cela a conduit Milik à la révolte face au SCO.

« Sampaoli est caractériel, un peu têtu mais il arrive aussi à apprendre de ses défaites »

Dans tous les cas, et comme je l'avais dit lors d'une précédente chronique, je ne comprenais plus la gestion de Milik. Pour moi, voir un tel joueur sur le banc, c'était une hérésie. Des années que l'OM cherchait un attaquant de renom, redoutable dans la surface, et on le laissait de côté... Face à Angers, on a pu voir que, comme j'en avais l'intime conviction, Bakambu et Milik c'est complémentaire.

La gestion de Jorge Sampaoli montre qu'il se trompe quand même relativement souvent mais qu'il a aussi la baraka et sait corriger ses erreurs. Quelque part, c'est une bonne chose. On sent l'Argentin caractériel et un peu têtu sur ses idées mais il arrive aussi à apprendre de ses défaites, comme ce fut le cas contre l'OL mardi, et de les corriger.

« Une question d'organisation va forcément se poser »

Avec ce que Milik a prouvé vendredi dernier et la réussite de son opération reconquête du cœur des Marseillais, cela va maintenant être très compliqué pour l'entraîneur de le sortir... Et une question d'organisation va forcément se poser dans les prochaines semaines car, avec la bonne entrée de Cengiz Ünder, l'OM dispose de trois options pour deux places devant le capitaine Dimitri Payet. Avec l'enchaînement des matchs et le retour de la Coupe d'Europe, il va falloir être rusé dans le turn-over. Y aller en fonction du feeling sur les séances d'entraînement.

Ce qui est sûr c'est que l'OM est armé pour faire une fin de saison avec des joueurs fabuleux devant, mais aussi au milieu avec Guendouzi et un banc de qualité. Peut-être que sur certains matchs, l'OM devra se montrer encore plus audacieux même si, on le sait, il ne suffit pas d'aligner 5-6 attaquants pour gagner des matchs... »