OM - OGC Nice / L'oeil de Denis Balbir : « Digard incarne parfaitement la nouvelle vague »

« Dimanche, l'OGC Nice s'est imposée au Vélodrome face à l'OM (3-1). Est-ce la défaite de Marseille ou la victoire du Gym ? Je penche pour la seconde option. On ne peut encenser Tudor quand il bat les records de Raymond Goethals et détruire le coach olympien parce qu'il perd un match de championnat. Il faut rester cohérent et ne pas tout jeter aux orties du jour au lendemain. Oui, l'équipe est un peu passée au travers mais c'est surtout la performance du Nice de Didier Digard qui est à souligner...

« Le symbole du renouveau niçois, c'est Gaëtan Laborde »

Depuis le début d'année, Nice a changé du tout au tout. Le symbole, c'est Gaëtan Laborde qui ne marquait plus un but en début de saison et qui score à chaque fois en ce moment. A Rennes, ce joueur était aux portes de l'équipe de France. Dans mon esprit, j'en faisais même le joueur désigné pour prendre la suite d'Olivier Giroud. Là, il revient fort. Il est totalement transfiguré à l'image de son équipe. On ne bat pas Lille, Lens et Marseille par hasard ! Nice est redevenu hyper réaliste et est en train de réaliser une grosse remontée au classement.

Comme il l'avait fait à Lens avec Franck Haise, Florent Ghisolfi est encore en train de réaliser un pari payant sur un coach novice avec Didier Digard. Ce directeur sportif a cette qualité-là : il donne sa chance aux jeunes entraîneurs. Aujourd'hui, on a toute une génération de coachs en fin de cycle qui est en train de passer le relai et, plutôt que de regarder hors de nos frontières sur des techniciens qui n'offrent pas davantage de garanties, les clubs préfèrent miser sur la nouvelle vague française.

« Laissons du temps à Digard pour voir jusqu'où il peut mener cette équipe »

Franck Haise, comme Julien Stéphan, ont fait partie de cette nouvelle vague. D'autres arrivent. Je pense à Jérémy Clément à Andrézieux ou encore Florent Balmont qui est adjoint au Puy. On a une jeune génération d'anciens joueurs et de très jeunes entraîneurs qui ont beaucoup à amener. Contrairement à ceux dont j'ai parlé dont on reparlera sans doute plus tard, Didier Digard a grillé quelques étapes en récupérant l'équipe de Nice suite au limogeage de Lucien Favre mais il incarne parfaitement cette nouvelle vague.

Est-ce qu'il peut être l'homme de la situation pour Nice ? Laissons lui le temps de voir jusqu'où il peut mener cette équipe et s'il peut être durablement l'incarnation du projet Ineos. On ne mesure pas la qualité d'un coach à un succès sur quelque match mais plutôt sur le rebond qu'il est capable d'insuffler quand son équipe perdra 2-3 matchs de suite... Ce que j'aime bien avec Didier Digard, c'est qu'il a bien pris son rôle en main, en n'hésitant pas à prendre des décisions fortes, en faisant aussi quelques choix tactiques inspirés. Je pense qu'il a fait le bon diagnostic sur ce qui disfonctionnait à Nice. Mais derrière, sa plus grande réussite c'est d'avoir fait adhérer le vestiaire à son discours. Sans ces ingrédients, cela n'aurait jamais pu marcher... »