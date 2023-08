OM, RC Lens, Stade Rennais, LOSC - L’œil de Denis Balbir : « Pour l’indice UEFA, il faudra 3-4 PSG… »

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

« Si la France avait déjà perdu dès l’entame de la saison sa 5ème place face aux Pays-Bas à l’indice UEFA, l’écart ne cesse de se creuser du fait de la présence de quatre clubs néerlandais lors des tours préliminaires des compétitions européennes (contre le seul LOSC pour la France). Désormais, il y a plus de deux points à rattraper et même si on aura sans doute deux ou trois représentants en plus, ça s’annonce compliqué. C’est inquiétant… mais ce n’est malheureusement pas nouveau.

Depuis plusieurs années, on peut remercier le PSG d’être là parce que derrière, c’est le désert. Pour moi, il aurait fallu s’occuper de protéger l’indice UEFA bien avant et ne pas attendre d’être dos au mur pour crier au branle-bas de combat. Aujourd’hui, on paie des années d’errements, de manque de sérieux… Il n’y a qu’à voir l’OM, qui est vraiment le vilain petit canard du football français sur la scène européenne. Depuis la finale de 2018, cela va faire cinq ans que les Marseillais ne font plus rien et tombent même dans le ridicule. Quand on n’est pas capable de sortir le Panathinaïkos et qu’on change de projet tous les ans, c’est difficile d’être ambitieux et de performer. A l’OM, il y a beaucoup de blablas et peu de faits quand on parle d’Europe. On en comprendrait presque le départ d’Alexis Sanchez, qui a préféré retourner à l’Inter Milan faire banquette plutôt que de continuer à Marseille.

« La France est dans sa session de rattrapage, à courir après l’indice »

Si seulement l’OM était le seul club à sous-performer en Europe … L’an dernier, on se souvient que le Stade Rennais a raté le coche en se faisant rejoindre chez lui, de manière incompréhensible, par le Shakhtar Donetsk pour finalement perdre aux penaltys. Les fautes professionnelles sont trop nombreuses pour être anodines. J’espère que l’équipe de Bruno Genesio aura apprise de ses erreurs car il y a l’effectif cette saison pour bien figurer en Ligue Europa. Ce qui me préoccupe aussi, c’est le LOSC. Un Lille qui vient d’exploser à Lorient (1-4) et galère à passer l’obstacle de Rijeka. Quand on a les ambitions, les structures, l’effectif et l’entraîneur des Dogues, ce n’est pas normal. Surtout qu’il y a pour le coup une vraie stabilité qui devrait donner quelques garanties. J’espère qu’ils s’en sortiront jeudi en Croatie mais il est difficile d’être serein pour les Lillois.

Aujourd’hui, la France est dans sa session de rattrapage, à courir après l’indice. Il faut nécessairement qu’on fasse une belle année sous peine d’un déclassement plus durable. Ce n’est pas le tout d’avoir une très belle équipe nationale qui performe à chaque Coupe du Monde, il faut que nos clubs brillent enfin en Europe et sortent au maximum des phases de poule. Je ne peux plus entendre le discours de clubs qui se gargarisent de se qualifier pour une compétition européenne après un long combat d’une année et ne la jouent pas à fond l’année d’après… Autant jouer le ventre mou, si c’est pour faire ça !

« Les clubs français sont les Portugais, Belges et Néerlandais d’hier »

Est-ce que nos représentants pour la saison 2023-24 m’inquiètent ? C’est délicat. Je n’ai pas envie d’être méchant. Oui, Toulouse a gagné de manière magnifique la Coupe de France mais est-ce que ce Téfécé sera assez solide pour exister en Ligue Europa ? Toulouse n’a pas le vécu ni l’ADN européen d’un Lyon. Ses histoires européennes datent des années 80. Après ils ont gagné sur le terrain le droit d’être là et personne ne peut leur enlever.

Pour tous nos représentants, on va attendre les tirages au sort de jeudi et vendredi en espérant avoir encore nos six équipes d’ici là et que les Pays-Bas en perdront un ou deux en route. Que sur le papier le tirage paraisse compliqué ou abordable, hors de question d’avancer de conclusions hâtives. L’an dernier, par exemple, on avait tiré trop de plans sur la comète avec l’OM et sa poule dite « Ligue Europa » avec Francfort pour avoir de quelconques certitudes. L’inverse est aussi vrai, sauf si Lens prend Manchester City, le Real Madrid et le Milan AC. Il faut avoir à l’idée que rien n’est facile mais tout est jouable.

Cette saison, il faudrait que la France dispose de trois ou quatre PSG. Or elle n’en a qu’un seul ! Aujourd’hui, les clubs français sont les Portugais, Belges et Néerlandais d’hier. Ceux dont on se disait que, sauf surprise, ils feront de la figuration dans leurs poules. Cela ne peut plus durer ! Il en va du maintien de nos quatre représentants en Ligue des Champions à compter de la saison 2024-25… »

Podcast Men's Up Life