« La Ligue des Nations en poche avec l'équipe de France, Kylian Mbappé va retrouver son quotidien au PSG une semaine après sa double interview dans L'Equipe et RMC où il a clarifié beaucoup de choses le concernant. Pour moi, il a eu raison de sortir du silence. J'ai trouvé que c'était un très bel entretien : honnête, mature. Encore une fois, il faut rappeler qu'il n'a que 22 ans et dans ce qu'il fait ou dit, tout force le respect.

Kylian Mbappé a déjà des statistiques impressionnantes et malgré tout, il fait preuve d'une humilité incroyable. Dans L'Equipe, on a vraiment senti un joueur qui reconnaissait ses tords. Il n'a pas masqué le fait qu'à l'Euro, il n'y était pas. Il ne s'est pas non plus caché sur ses envies, sur le Real Madrid, sur Paris... Kylian Mbappé a vraiment joué franc-jeu et je pense que c'était dans son intérêt. Les gens pardonneront plus facilement à quelqu'un qui est réglo et dit les choses franchement. Pour moi, il a vraiment parlé avec le cœur et la raison s'en est mêlée.

Kylian Mbappé avait besoin de se réconcilier avec la France. Ses buts et ses matchs incroyables en Ligue des Nations y ont contribué. Ce qui me plait, c'est vraiment qu'il joint les actes à la parole, que ce soit avec le PSG et l'équipe de France. C'est un grand joueur. Personne n'est imperméable aux critiques et il ne fait pas exception. Mais quand on répond sur le terrain en plus de dans les textes, que demander de plus ?

« Seule une poignée d'abrutis peut penser à le siffler »

Peut-être que certains supporters parisiens lui reprocheront ses mots, peut-être qu'il sera sifflé sur le prochain match face à Angers comme il l'a déjà été en début de saison... Mais honnêtement, seule une poignée d'abrutis peut le faire. Soit ces gens ne comprennent rien, soit ils ne veulent pas comprendre, soit ils veulent se distinguer par leur bêtise. Quand vous avez apporté autant à un club et que vous vous retrouvez avec une cible sur la tête pour avoir dit que vous rêviez de jouer pour le Real Madrid, quelque part c'est un vrai manque de reconnaissance. Limite de l'ingratitude. On ne parle pas d'un joueur resté six mois, avec des stats faméliques mais de quelqu'un qui est là depuis quatre ans, qui en fera cinq, en marquant tous les ans des buts en pagaille et en devenant plus important que Neymar pour son club.

Pour moi, les supporters ont la mémoire trop courte et une acceptation des choses à géométrie variable. Au PSG, ils sont les premiers à vivre du foot business et à crier au génie quand Lionel Messi quitte le Barça, son club de toujours, pour venir à Paris. Et quand Kylian Mbappé veut partir au Real pour se faire plaisir et assouvir un rêve de gosse, c'est aussi du foot business mais ce n'est pas le bon ? A un moment donné, c'est bien d'être logique et cohérent. Quant à savoir si tout est joué sur son avenir avec un départ au Real Madrid en 2022, je n'irais pas jusque là. Tout peut très vite tourner dans le foot. Je n'enterre pas encore totalement le PSG pour une prolongation même si, effectivement, ça paraît compliqué ».