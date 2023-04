PSG – L'oeil de Denis Balbir : « C'était un vrai déversoir de haine contre Galtier »

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

« Samedi soir, le PSG était sous pression et a gagné à Nice (2-0) à défaut de convaincre. Malgré tout, rien n'est résolu pour Paris avant le choc face au RC Lens samedi prochain. Tout d'abord, je vais revenir sur ce qui s'est passé avec Christophe Galtier à la fin du match, après les insultes continues du public de l'Allianz Riviera. Des attaques que j'ai trouvé pitoyable.

Une nouvelle fois, les supporters niçois ont montré un visage catastrophique en manquant de respect à l'entraîneur du PSG. Même si Christophe Galtier n'est pas parti dans les meilleures conditions du Gym, c'est quand même lui qui a oeuvré pour que le club dispute l'Europe cette saison. S'attaquer à l'homme comme les supporters l'ont fait, je trouve ça triste, lamentable et honteux. Malheureusement, il y a toujours toute une frange de gens qui se disent supporters mais qui sont prêts à tous salir, y compris les familles. Ce que j'ai vu, c'était un vrai déversoir de haine. Cela ferait presque penser aux réseaux sociaux...

« Est-ce vraiment sur ce genre de match qu'on attend Donnarumma ? »

Au delà de ça, le PSG a fait son match et a décroché une victoire importante alors que Lens commençait à pousser derrière dans la course au titre de champion. Gianluigi Donnarumma a fait de nombreux arrêts et l'un de ses meilleurs matchs avec Paris... Mais est-ce vraiment sur ce genre de match de Ligue 1 où l'on attend que l'Italien brille ? Je ne pense pas. Qu'il fasse la même chose en Ligue des Champions et ensuite on reparlera de lui.

Samedi, le PSG était vraiment sous pression après une semaine où ça a encore beaucoup parlé de la situation de Christophe Galtier, des choix de Luis Campos, de l'avenir de Lionel Messi ou de Neymar, des critiques de Kylian Mbappé contre la com' du club... Il ne se passe pas un jour sans qu'un dossier ne s'ouvre au PSG en coulisses. A Paris, on ne travaille pas vraiment dans la sérénité actuellement et il faudra vraiment que l'équipe soit forte pour aller chercher ce 11ème titre de champions.

« Mbappé n'est pas un robot »

A Nice, on a vu un bon Messi et un Mbappé beaucoup moins fringuant qu'à l'accoutumé. Cela nous rappelle que ce n'est pas un robot monté sur secteur et que lui aussi peut avoir un coup de mou. On ne doit pas oublier que Kylian Mbappé est revenu vite de la Coupe du Monde et qu'il a montré son attachement au club en jouant dès le Boxing day. Il est humain et a le droit d'avoir un trou d'air comme tout le monde. Laissons lui du temps avant de lui tomber dessus. Ses coups de mou ne durent jamais très longtemps... »