PSG - L'oeil de Denis Balbir : "Cette agressivité du club envers Mbappé me surprend"

"L'affaire Mbappé prend des proportions inattendues. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Le club exagère. Les choses ont été mal faites. L'été dernier, quand il était en fin de contrat il ne fallait pas le prolonger d'un an ou deux, mais de trois, quatre ou cinq ans. On n'en serait pas là aujourd'hui. Kylian n'est pas un enfant de coeur. On sait que son clan est pointu sur ses droits, on l'a vu en équipe de France. Il est resté à Paris l'an dernier alors qu'il rêvait du Real Madrid, il a resigné.

"Mbappé est dans son bon droit"

Je trouve la direction assez culottée. On peut comprendre qu'elle n'ait pas envie de le voir partir libre dans un an mais un contrat, ça se respecte, et Kylian est dans son bon droit. Cette agressivité du club me surprend, c'est trop. Il joue contre Le Havre mais derrière il ne part pas en tournée au Japon, on lui reproche d'avoir un accord avec le Real. C'est un peu irréel et je ne pense pas que Paris en sortira gagnant. Se priver pendant un an du capitaine de l'équipe de France, d'un des meilleurs joueurs de la planète, un joueur emblématique, ça n'aurait pas de sens. On va voir quelle sera l'issue. Je pense qu'un accord sera trouvé. Je n'imagine pas qu'il puisse rester un an sans jouer."

