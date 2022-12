PSG - L'oeil de Denis Balbir : « J'ai un peu peur que ce Mondial renforce les clans dans le vestiaire »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

« Pour les joueurs du PSG, cela aura été un Mondial mouvementé. Particulièrement pour la MNM où Lionel Messi ressort comme le grand gagnant de cette compétition avec ses 7 buts et son titre de meilleur joueur. Vu le comportement des Argentins après cette finale, on peut craindre un froid entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. J'espère que le septuple Ballon d'Or aura l'intelligence de la jouer profil bas et d'avoir un peu de tact pour son pays d'accueil. En même temps, vu les jolis mots d'Ousmane Dembélé avant la finale le concernant, je me dis aussi que Messi aura cette sagesse et ce respect à son retour à Paris.

« Entre Messi et Mbappé, le club devra la jouer finement »

Pour Kylian Mbappé, qui a fini meilleur buteur de la compétition (8 réalisations), cela risque d'être aussi un peu dur. Heureusement, il aura le soutien de son ami Achraf Hakimi, qui rentre renforcé de la compétition après le parcours exceptionnel du Maroc. J'ai quand même un peu peur que ce Mondial renforce les clans dans le vestiaire parisien ou n'exacerbe certaines inimitiés. En tout cas, le scénario des matchs et le fait de se retrouver en finale face à un coéquipier, ce n'est jamais évident. Le club devra la jouer finement.

« Connaissant sa fragilité mentale, on ne peut qu'être inquiet pour Neymar »

L'autre grande interrogation va concerner Neymar, lequel risque de broyer du noir, marqué par la nouvelle élimination précoce du Brésil. En revenant plus vite d'une blessure contractée durant la phase de groupe, Neymar se voyait déjà le héros de tout un peuple. La Croatie de Luka Modric a brisé ses rêves. Connaissant sa fragilité mentale, on ne peut qu'être inquiet pour lui. Parviendra-t-il à se replonger dans la vie de son club ? C'est compliqué... Mais Neymar reste un grand joueur. Comme pour Kylian Mbappé, on peut espérer que le côté compétiteur prenne vite le dessus sur la déception même si celle-ci est très forte.

Tous les joueurs dont on parle là étaient sur une trajectoire ascendante avant de partir au Qatar. La Coupe du Monde a mis tout ça en pause et, comme pour tout le monde, c'est une nouvelle saison qui va démarrer pour eux. L'élan du début de saison a été cassée. Pour Mbappé comme pour Messi, il y a maintenant besoin d'une petite coupure. On ne les reverra pas avant le mois de janvier en Ligue 1 ».