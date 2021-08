PSG – L'oeil de Denis Balbir : « L'arrivée de Messi suscite déjà beaucoup de jalousie »

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

« Lors de ma dernière chronique sur le sujet, l'arrivée de Lionel Messi au PSG était encore un rêve qui prenait forme. Depuis, c'est devenu une réalité : l'Argentin a rejoint la France, signé à Paris et on a pu mesurer l'amour du public (et pas seulement du PSG!) qu'il suscitait dans l'Hexagone. Est-ce vraiment surprenant ? Même si le gros de la carrière de Messi est aujourd'hui derrière lui, c'est quand même un joueur hors normes qui vient faire profiter la Ligue 1 de son talent. C'est normal que la majorité des amateurs de football attend monts et merveilles de l'apport de Messi dans le championnat... Cette arrivée est forcément un tournant. Si, il y a quelques mois de ça, on avait dit que Messi signerait à Paris, tout le monde aurait souri. Son arrivée au PSG va profiter à tout le monde.

« Frustrés, les supporters français se lâchent »

Entre son arrivée digne de celle du pape à la fenêtre de l'aéroport du Bourget et les nombreuses marques d'amour jusqu'à sa présentation au Parc des Princes samedi, Lionel Messi a eu droit une ferveur passionnelle des supporters du PSG. Comme beaucoup de fans de foot, les Parisiens ont vécu une énorme frustration durant l'année et demi de privation de stade. Aujourd'hui, même si le Covid est encore là, les stades rouvrent et les gens se lâchent, veulent redonner vie au football... Forcément, quand on leur sert Messi en Ligue 1 – l'un des deux joueurs avec Cristiano Ronaldo pouvant susciter une passion irréelle – il fallait se mettre à la hauteur de l'évènement. L'accueil ne pouvait être que grandiose.

« Si Messi avait débarqué en Bundesliga, on ne les aurait pas entendu... »

Reste que si l'arrivée de Lionel Messi a été accueillie avec bonheur en France, c'était moins le cas dans d'autres pays. Beaucoup de critiques sont arrivées d'Allemagne notamment et d'Espagne où un collectif de Socios du FC Barcelone portés par l'avocat français Juan Branco a saisi la Cour européenne pour dénoncer cette concurrence du PSG. Il fallait s'y attendre : Messi au PSG allait susciter beaucoup de jalousie. C'est déjà le cas et personnellement je n'ai pas envie de prêter trop d'attention à ces gens-là. Si Messi avait débarqué en Bundesliga, on ne les aurait pas entendu... Et pas sûr que cela aurait pesté de la sorte chez les dirigeants français.

Je veux bien qu'on se plaigne du fair-play financier et qu'on dise que ce n'est pas juste mais d'autres clubs que le PSG sont passés au travers des mailles du filet... Ont-ils eu droit à la même levée de bouclier ? Je ne vais pas aller dans le sens des clubs jaloux du PSG. Ce sera un bonheur de voir Messi avec le maillot parisien. Cela va redonner de l'impact à une Ligue 1 moquée hors de nos frontières et comparée par certains à la Jupiler belge ou au championnat de Suisse. Déjà avant Messi, c'était faux. Avec Messi, c'est encore plus faux. Sa présence va au delà de l'attraction au niveau international. Les gens vont regarder la France des quatre coins du globe car le meilleur joueur du monde y joue ».