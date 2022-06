PSG - L'oeil de Denis BalbirÂ : Â«Â Lewandowski et Zidane, ce n'est pas que du Â«Â bling-blingÂ Â»Â Â»

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

« Ces derniers jours, deux rumeurs ont agité l'actualité du PSG : celle d'une possible arrivée de Robert Lewandowski en attaque et de Zinédine Zidane sur le banc. Est-ce le retour du « bling-bling » à Paris? Je ne pense pas. En tout cas, on n'est pas à mes yeux dans du clinquant superficiel comme on a pu l'être ces dernières saisons au PSG.

Quand on veut la Ligue des Champions, il faut mettre certains ingrédients pour la gagner. Robert Lewandowski, est-ce seulement des paillettes ? Je ne crois pas. C'est avant tout un joueur de devoir qui marque beaucoup de buts et qui peut se substituer à Kylian Mbappé si d'aventure ce dernier venait à être un peu moins efficace. Lewandowski, c'est pour moi la fiabilité et l'efficacité. Tout l'inverse d'un Neymar qui a signé à Paris pour d'autres raisons que le football. Je ne dis pas que Lewandowski va rejoindre le PSG mais pour moi, ce ne serait pas forcément une mauvaise idée. C'est un joueur qui sait gagner des titres et qui a tout connu durant de longues années avec le Bayern.

« Zidane ? Je reste persuadé que c'est compliqué de le voir à Paris »

Concernant Zidane, je reste persuadé que c'est compliqué de le voir à Paris. Et pas seulement pour ses racines marseillaises ! Pour moi, c'est toujours le futur sélectionneur de l'équipe de France et je ne le vois pas aller au PSG pour six mois ou un an. Cela ne lui ressemblerait pas. Ce serait écorner sa carte de visite que de signer pour un projet aussi court. Mais je peux comprendre que le Qatar fasse tout pour l'attirer. Zinédine Zidane, ce n'est pas seulement « bling-bling », on se base sur des faits et des chiffres. Zidane, c'est trois Ligues des Champions gagnées, plusieurs titres nationaux remportés...

Ce n'est pas parce que le PSG va peut-être faire Zinédine Zidane et Robert Lewandowski que Luis Campos ne pourra pas travailler sur des profils qui auront cet esprit club dont Paris a besoin. On peut avoir un nom ronflant et servir aussi les intérêts de l'équipe. Personnellement, je ne suis pas dérangé que Paris aille sur ce type de profil. Le plus important, c'est d'abord que Paris fasse venir des joueurs qui ont envie de venir pour le football et non pour l'argent, la fête ou le monde de la nuit. Il faut créer un esprit collectif, casser les clans et mettre fin aux jalousies. Cela passe par la venue d'un certain type de footballeurs ».

Alexandre Corboz

Rédacteur