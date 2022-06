PSG - L'oeil de Denis Balbir : « Neymar est devenu néfeaste à la vitrine de Paris »

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

« Si on se fie à ce qui est écrit dans la presse, Neymar Jr est poussé vers la sortie au PSG. Cinq ans tout pile après son arrivée en grande pompe pour un montant record de 222 M€. Est-ce vraiment surprenant ? Le Brésilien est vraiment un joueur agaçant, un personnage agaçant. Neymar n'a pas apporté ce qu'il aurait dû par rapport à Kylian Mbappé qui est arrivé le même été. Sans faire son procès, l'ancien Barcelonais a été beaucoup trop inconstant, irrégulier et blessé pour conquérir le cœur des supporters. Il a raté trop de moments-clés.

Même si ça fait un peu café du commerce de le dire, c'est toujours plus facile de faire 2-3 roulettes contre Angers que de briller contre le Bayern Munich ou le Real Madrid en Ligue des Champions. Cela reste malheureusement l'image de Neymar : facile en championnat, fort techniquement mais trop irrégulier et indiscipliné pour permettre à Paris de passer un cap en Europe. Je pense également que, de par son attitude, il en est devenu néfaste à la vitrine du PSG. Le Qatar voulait mettre en avant un club de stars monté avec sérieux, « Ney » a nui à son image par sa vie extrasportive, par ses soirées d'anniversaire bling-bling ou ses longues nuits au poker... A Doha comme dans les tribunes, il a fatigué beaucoup de monde.

« Un Neymar à 50 M€ c'est presque un cadeau »

Même si c'est dur de lui faire porter le fardeau de tout ce qui s'est passé de négatif au PSG, Neymar doit à mon sens partir même si, du fait de son salaire et de la longueur de son contrat à Paris, sa vente s'annonce compliquée à gérer. Même avec un gros rabais sur son prix d'origine, peu de clubs peuvent se l'offrir. Encore plus dans ce difficile marché d'été 2022 qui bouge finalement assez peu...

Il se murmure que le PSG n'en a cure et est prêt à se séparer de Neymar pour 50 M€. Quand je vois que dans le même temps, le club est prêt à se payer Milan Skriniar (Inter Milan) pour 60 M€, je me demande si on n'a pas inversé des lignes ou des montants ! C'est vrai que malgré tous ses défauts et ses blessures, un Neymar à 50 M€ c'est presque un cadeau. Plus en tout cas que des joueurs plus disciplinés mais moins talentueux. Il ne faut pas oublier que, sur une soirée plus que sur la durée, on a à faire à un joueur qui peut être magique et faire basculer des parties. C'est finalement ça qui est le plus frustrant avec lui... »

