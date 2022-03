PSG - L'oeil de Denis Balbir : « Paris va dans le mur, ce club est un énorme gâchis »

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

« Ce dimanche, le PSG a pris l'eau face à une équipe de l'AS Monaco pourtant en difficulté (0-3) et on peut se demander où va Paris ? A titre personnel, je pense que le PSG va dans le mur. C'est une équipe et un club qui sont en train de se ridiculiser. Quand on voit que le Barça met 4-0 au Real en Liga, on se dit encore plus qu'il y avait mieux à faire à Madrid en étant un peu moins en dilettante. Oui, il n'y avait pas Benzema mais le lien est facile à faire et la déroute du PSG à Monaco appuie encore un peu plus sur le manque de caractère parisien.

Au niveau de l'attitude, il n'y a pas grand chose qui va dans ce club. A la mi-temps, et alors que ton équipe se fait balader sur le pré, tu vois des joueurs qui ont le sourire, qui ne semblent presque pas concernés. Face à Monaco, on a encore vu les « râleurs » parisiens Neymar et Verratti, toujours accrochés à l'arbitre pour réclamer quelque chose. De vrais enfants gâtés : présomptueux, arrogants, avec des relants d'agressivité envers l'arbitrage qui les rend encore plus imbuvables qu'il ne le sont déjà …

« Ce PSG en devient même la risée de ses plus fervents supporters »

Pour moi, Paris n'ira nulle part s'il n'y a pas une refonte profonde du club avec un vaste coup de balai et la signature de vrais bons joueurs. Pas de stars, de vrais bons joueurs. Il fallait construire une équipe autour de Mbappé et non pas ajouter Messi à Neymar. D'ailleurs, l'Argentin on peut en parler. Il était un peu malade donc il ne fait pas le déplacement en Principauté. Mot d'excuse du PSG ? « Il a un petit rhume et le nez qui coule, le Ballon d'Or ne pourra pas venir à l'école ». Je ne sais pas si le PSG mesure le ridicule dans lequel il se couvre. Il en devient même la risée de ses plus fervents supporters.

On peut comprendre ceux qui reprochent aux divas parisiennes d'oublier de mouiller le maillot. Cela donne une équipe qu'on est peut-être bêtement en train de détester. Franchement, ce PSG est un énorme gâchis. Il y a un vrai potentiel public, un beau stade, un club jeune mais avec déjà une riche histoire, dans une belle ville... Et à côté de ça, on a des joueurs qui se foutent royalement du maillot, qui se foutent d'avoir été éliminés de la Ligue des Champions, qui vont aller chercher la 10ème étoile du maillot en profitant des nuits parisiennes et en faisant la fête. Sur le terrain, ça ne ressemble à rien. Le PSG se fait balader à Nantes, à Monaco, avec des joueurs qui ne sont pas à leur place. Je pense à Wijnaldum, qui était l'un des meilleurs joueurs de Liverpool et des Pays-Bas mais qui ne sait plus où il habite depuis son arrivée à Paris...

« Mbappé ? Lui, il est intouchable, inattaquable... »

Le seul qui est irréprochable dans tout ce marasme c'est Kylian Mbappé. Lui, il est intouchable, inattaquable. On parle d'un joueur qui évolue à un niveau au dessus. Sans doute le meilleur joueur du monde actuellement. A son âge et avec tout ce qu'il a fait pour le club, il a le droit d'avoir un petit coup de mou, il a le droit d'avoir un discours fédérateur qui ne fait pas tilt chez ses partenaires sans qu'on l'accable pour ça. Autant rien ne va au PSG, autant Kylian Mbappé est - et doit - rester exempt de tous reproches. La véritable erreur de Paris, c'est de ne pas lui avoir montré auparavant qu'il était indispensable à ses yeux. »

Alexandre Corboz

Rédacteur