PSG - L'oeil de Denis Balbir : « Pas mal de maux à traiter pour Galtier »

« A deux semaines du choc de Ligue des Champions face au Bayern Munich, le PSG a encore laissé filer deux points en Ligue 1. Cette fois-ci à domicile face à Reims (1-1). Depuis le début d'année 2023, les maux de Paris sont récurrents. Autant à Lens et à Rennes, on pouvait valider la thèse de l'accident face à des clubs de haut de tableau. Autant, contre Reims au Parc des Princes, cette thèse ne tient plus debout.

Maintenant il faut dissocier la Ligue 1 de la Ligue des Champions. Pour Paris comme pour le Bayern Munich - qui est dans une période un peu similaire en Allemagne et où Oliver Kahn a posé un gros coup de gueule – je m'attends à un visage fondammentalement différent dans quinze jours. Surtout quand on dispose d'autant d'individualités. Le révélateur, ce sera ce PSG – Bayern du 14 février. D'ici là, ce qui se passe n'est ni inquiétant ni spécialement rassurant. Ce qui est certain c'est que Paris comme le Bayern vont retrouver leur caractère d'avant-Coupe du Monde.

« On peut s'interroger sur l'envie de Lionel Messi »

Dans les deux clubs, certains joueurs ne sont pas dedans actuellement et cela donne deux équipes dans des spirales plutôt négatives. Au Bayern, on le voit avec Serge Gnabry, plus attiré par la Fashion Week à Paris que par les matchs du week-end en Bundesliga. Au PSG, on le voit aussi avec d'autres. Je pense notamment à Neymar, qui se mettait bien en valeur avant le Mondial et qui a eu du mal à digérer son élimination. Le Brésilien commence tout juste à retrouver son football après plusieurs semaines dans le creux de la vague. Lionel Messi, lui, n'a pas encore digéré sa victoire au Qatar. On peut d'ailleurs s'interroger au sujet de l'Argentin. Messi donne l'impression de se relâcher complètement. Est-ce qu'il sera de retour en forme pour le choc face au Bayern ? Dans sa carrière, que pèse réellement un huitième de finale de Ligue des Champions ? Pas grand chose finalement... En extrapolant, cela amène de vraies questions sur sa faim de victoires.

Face à Reims, on a aussi eu droit au « problème Verratti ». L'Italien n'a pas eu de Mondial à digérer mais la coupure ne lui a fait de bien pour autant. Comment peut-on se faire exclure de la sorte pour un tacle aussi mal maîtrisé ? Quand on a autant d'expérience que lui, on ne peut pas se permettre ça. Déjà qu'il est dans le collimateur des arbitres pour ses bavardages inutiles, ce genre de geste ne va pas arranger son casier. Ce rouge tombe au pire moment alors qu'il avait encore 15 jours pour retrouver le rythme en vue du choc européen... Quand on sait que c'est la plaque tournante du jeu de Paris, cela peut susciter quelques inquiétudes.

« Paris peut tomber de haut »

Au PSG, le Mercato n'est pas encore fini et il faudra voir ce qu'il peut se passer demain. Peut-être qu'un ou deux éléments peuvent encore arriver... En tout cas, ce qui me dérange vraiment actuellement quand je regarde le PSG, c'est cet état d'esprit défaillant. Si aujourd'hui le PSG perdait des points mais comptait 10-12 points d'avance sur le second, il n'y aurait pas péril en la demeure mais là le championnat est loin d'être gagné. Les Parisiens ont le souffle de Lens et de Marseille dans leur cou. Peut-être que certains joueurs du PSG ont pris la grosse tête et se sentent intouchables en France. Paris peut tomber de très haut. Christophe Galtier va avoir pas mal de maux à traiter dans la prochaine quinzaine... »