PSG – L'oeil de Denis Balbir : « Pochettino a besoin de temps »

« Certes le PSG n'a pas spécialement convaincu face à l'ASSE (1-1) mercredi et contre Brest (3-0) samedi. Maintenant on ne peut pas juger un coach et sa politique en deux matches. Mauricio Pochettino arrive. A titre personnel, je suis très content qu'il soit là. J'ai aimé le joueur qu'il était. Avec Gaby Heinze, c'était le type de personnalité capable de transcender ses partenaires, de faire monter au rideau le public. Les gens attendent des entraîneurs inspirants et je pense qu'il en est un.

« Il n'y a pas d'alarmes, laissons Paris travailler »

Bien sûr, au niveau du jeu, Mauricio Pochettino doit faire beaucoup mieux. Il dispose d'une équipe de grand talent, avec quelques extraterrestres. Déjà, il a remis les joueurs à leur place : Marco Verratti plus offensif, Marquinhos qui reste capitaine et en défense... En ce moment, le PSG doit composer avec le forfait de Neymar et la méforme de Mbappé. Pour les débuts de Pochettino, ça fait quand même beaucoup de choses à gérer. On parle quand même des deux super-stars de l'équipe. Le coach est arrivé dans un contexte difficile et n'a pas encore eu le temps de bien connaître son équipe. Il faut lui laisser un peu de temps.

A quoi s'attendait-on face à Brest ? Que le PSG s'impose 8-0 ? En gros, certains se disaient que Thomas Tuchel était le dernier des nuls, qu'il ne savait pas faire jouer son équipe et que Mauricio Pochettino allait tout révolutionner d'un claquement de doigts. Sans doute que ces mêmes personnes s'attendaient à ce que Paris déroule et joue comme le Barça des belles années. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Là, le score est flatteur d'accord. Il est également dû en grande partie au talent de Keylor Navas. En même temps, cela fait aussi partie d'une équipe d'avoir un grand gardien. Personnellement, je retiens que le PSG a pris 4 points en deux matches et n'est qu'à une longueur du leader. Il n'y a pas d'alarmes. Laissons Paris travailler.

« Pas inquiet pour Kylian Mbappé »

Le cas de Kylian Mbappé fait beaucoup parler. En ce moment, il est dans le dur mais je ne suis pas du tout inquiet pour lui. Les gens oublient vite. Ils oublient que, malgré son jeune âge, Mbappé a déjà tout gagné avec Paris et les Bleus. Il ne lui manque que la Ligue des Champions. Il a battu tous les records de précocité... Kylian Mbappé n'est pas encore Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi mais il est juste derrière avec Neymar. Les meilleurs joueurs ont tous connu des passages à vide. A mon sens, il n'y a aucune inquiétude à avoir pour Mbappé. Il est conscient d'être dans un moment de moins bien et il continue à travailler. Ça m'embête d'entendre certaines remarques réductrices laissant entendre que Kylian Mbappé n'a que sa vitesse pour lui. Non, c'est un grand joueur et comme tous les grands joueurs il doit passer par ce genre de périodes... »