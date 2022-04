PSG - L'oeil de Denis Balbir : « Que Messi, Neymar et Mbappé brillent contre Clermont, on s'en fout ! »

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

« En deux matchs face à Lorient (5-1) et Clermont (6-1), le PSG a fait parler la poudre avec MNM (Messi – Neymar – Mbappé) enfin efficace. Cela me fait sourire de voir Paris faire mumuse avec les Merlus et les Auvergnats. Les petites talonnades, les jongles, les arabesques, c'est bien, j'en suis ravi... Quand je vois la passe au millimètre de Messi pour Mbappé sur le 2-0 je me suis - comme tout le monde - régalé. On se croirait à Saint-Germain-en-Laye à l'entraînement. Mais passé l'ironie du truc, on s'en fout royalement que le PSG balaie les petits de L1 ! C'est ce que fait Paris tous les ans depuis l'arrivée du Qatar.

« Ce qui me dérange, c'est qu'ils répondent au mauvais moment »

La vraie question qu'il faut se poser, c'est que restera-t-il de la saison 2021-22 du PSG ? Le 10e titre et l'étoile sur le maillot pour rattraper Saint-Etienne ? Ce sera la fête cinq minutes mais après ? Mais encore heureux qu'avec des individualités du niveau de Neymar ou Messi et l'extraterrestre Mbappé, le PSG domine la Ligue 1. Que Paris dispose de joueurs extraordinaires, on le savait. Ce qui me dérange, c'est qu'ils répondent au mauvais moment. On les attend sur les gros matchs, on a les cartons face aux mal-classés. C'est symptômatique de cette équipe qui n'en est pas une dans les moments-clés, d'un club qui marche sur la tête et ne recrute que par rapport aux noms. Aujourd'hui, le PSG est à sa place. Il a une équipe qui est championne de France et c'est tout ! Ce n'est pas ça qu'on attend du PSG mais cela demande une restructuration profonde.

« L'OM, ce sera un vrai test »

Est-ce que le prochain Clasico PSG – OM peut marquer la réconciliation entre le public parisien et ses joueurs ? Je ne pense pas... D'un côté, on a une équipe qui montre des valeurs de cœur, même s'il n'est pas toujours dans le vrai à l'image de son entraîneur Jorge Sampaoli. De l'autre, on a Paris qui fait les gros bras face à Lorient ou Clermont et qui se montre moins fringuant quand il y a du répondant en face. Ce sera un vrai test. Pour moi, Marseille – qui vise le podium - peut très bien l'emporter au Parc des Princes. J'espère simplement que les Parisiens montreront des vertus d'amour du maillot qui nous rappeleront d'anciens Clasicos... »

Alexandre Corboz

Rédacteur